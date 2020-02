É hora de mudar de escola?

Deixe que seu filho conheça a nova escola antes de mudar

Trocar a criança ou o adolescente de escola exige tempo e muita paciência. O ideal é começar a procurar uma instituição antes do final do ano. “Quanto mais tempo os pais tiverem para se dedicar a isso, melhor. Assim, eles poderão preparar melhor o filho para encarar a mudança sem grandes traumas”, explica Wagner Marcelo Sanchez, diretor pedagógico do Colégio Módulo, em São Paulo. Veja a seguir as sugestões do educador para fazer a escolha certa.

1. Faça uma visitinha antes

“É muito importante conhecer a escola onde você pretende matricular o seu filho”, alerta Sanchez. Fique de olho na organização do espaço físico e na estrutura que o colégio oferece — se tem quadras de esporte, auditórios e sala de informática.

2. Converse com a coordenadora

Não escolha uma escola que seja muito diferente da que seu filho freqüenta agora. Se ele sai de uma instituição que nunca passa tarefa para casa e vai para outra que exige isso diariamente, pode ter dificuldades para se adaptar.

3. Apresente a escola ao seu filho

A criança e o jovem devem ser ouvidos e precisam participar de uma escolha como essa. Afinal, eles é que vão passar boa parte do dia ali dentro. Além disso, conhecer a nova escola e gostar dela ajuda no processo de adaptação.

4. Converse com outros pais

Pergunte a eles quais são os pontos fracos e fortes da escola. Essa é uma ótima maneira de ter acesso a informações precisas sobre a instituição que você pretende escolher.

5. Escola também tem nota

Todos os anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avalia as escolas brasileiras. Ele aponta o desempenho dos alunos e a qualidade das instituições. Os resultados estão no site http://provabrasil.inep.gov.br.

Para cada etapa, uma escola

Ensino Infantil

Nessa etapa, é fundamental que a escola tenha um espaço físico adequado.

A instituição deve ter áreas verdes ou livres, que permitam à criança brincar e se movimentar. Brinquedoteca e sala de livros também são importantes para estimular o desenvolvimento intelectual dos pequenos.

Ensino Fundamental

Essa fase inclui a alfabetização e os primeiros contatos com o português e a matemática. Então, a escola precisa ser um ambiente de incentivo ao raciocínio. Por isso, fique atenta à existência de espaços como bibliotecas e videotecas. Esses recursos ajudarão no aprendizado do seu filho.

Ensino Médio

Essa é a hora em que o jovem se prepara para o vestibular. Por isso, a escola deve realizar projetos que ajudem o adolescente a decidir que profissão ele quer seguir no futuro. Sala de informática e laboratórios são essenciais para que o jovem tenha acesso ao conteúdo do vestibular.

