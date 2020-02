Durma… e descubra quem você é

Quem dorme como uma princesa é criteriosa com suas escolhas e só se contenta com o que é bom

Foto: Getty Images

Segundo uma pesquisa feita por Chris Idzikowski, diretor do Serviço de Aconselhamento e Avalição do Sono, no Reino Unido, a posição na qual dormimos revela traços da nossa personalidade. Veja as mais comuns, identifique a sua e confira se as características descritas têm a ver com você

Feto (Dorme encolhida, como um bebê)

Quem dorme nessa posição é sensível e tímida. Esse seu lado reservado pode fazer com que pareça um pouco dura, mas isso é só aparência, porque você tem muita sensibilidade.

Paraquedista (Dorme de barriga pra baixo)

Você está sempre rodeada de amigos, fala o que pensa, parece de bem com a vida, mas no fundo pode ser frágil e um pouco nervosa. Costuma reagir ao ser criticada.

Poste (Dorme de lado, com os dois braços do mesmo lado)

Confia rapidamente em todos. O problema é que, às vezes, se dá mal com a sua ingenuidade e por acreditar nas pessoas erradas.

Estrela-do-mar (Dorme de costas e com os braços abertos ao redor do travesseiro)

Faz amizades facilmente porque está sempre disposta a ajudar e a ouvir. Ser o centro das atenções não é com você, que prefere ficar nos bastidores.

Pega-pega (Dorme deitado de lado com os joelhos semiflexionados)

Você demora a tomar decisões, é rígida e desconfiada. O ponto positivo é que, com isso, você se protege de ciladas, seja no trabalho, seja nos relacionamentos.

Bela adormecida (Dorme suavemente, como uma princesa)

Você é criteriosa com suas escolhas e só se contenta com o que é bom. Reservada, prefere o silêncio a qualquer agitação.