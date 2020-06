Drica Moraes relembra doença e homenageia seu doador de medula óssea

Com uma publicação emocionante em seu Instagram, a atriz Drica Moraes fez uma linda homenagem para Adilson, seu doador de medula óssea. Drica estava com leucemia, e a atitude do paciente mudou o rumo de sua vida.

“Há exatos 10 anos este homem me salvou a vida. Em 23 de junho de 2010 eu estava na corda bamba e graças à sua doação de medula estou aqui hoje. Obrigada Adilson!”, escreveu a atriz.

Ela continuou o dizendo que conheceu Adilson apenas 5 anos depois do procedimento. “Nos conhecemos somente 5 anos após o procedimento. Não sabíamos quem éramos antes deste encontro. Estou toda arrepiada”.

Drica também agradeceu a atuação dos seus médicos que trabalharam arduamente para sua melhora. “Obrigada também à meus médicos Nelson Hamer e Wolmar Pulcceri, sem vocês… nada…”, contou.

A atriz ainda disse que esse isolamento seria o seu segundo, pois quando enfrentava a leucemia, também precisou se isolar. “Há 10 anos vivi durante um ano em isolamento total sem ver o dia, sem poder tocar nem ser tocada, de máscara, cateter, tudo o que nos afasta da vida, do toque , da troca com o outro. Hoje vejo a humanidade num isolamento muito parecido. Coisa louca. Toda arrepiada. Que bom que passou. Mas custou muito caro.”, escreveu ela.

Depois de ter passado pelos momentos difíceis, e hoje vitoriosa por ter vencida a doença, Drica deixou uma mensagem otimista para o momento que mundo enfrenta. “Agora também vai passar. Paciência e fé. Existe afeto e inteligência para além dessa gentalha do mal que insiste em destruir tudo em volta. Esses vírus e anomalias irão passar. E nós sempre estaremos na luta”, finalizou.