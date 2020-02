Dourado: a cor que dá luminosidade à decoração da casa

O dourado aumenta a energia e a motivação, reforça o discernimento e a capacidade de decisão

Foto: Getty Images

Ao mesmo tempo sofisticado e alegre, o dourado representa, na alquimia e na arte, o divino que mora dentro de nós. Sua face luminosa reflete pureza e inteireza. “Ele ajuda a dar confiança”, opina a consultora de psicodinâmica das cores Patricia Douat Garcia, de São Paulo.

A presença do dourado diz muito sobre a necessidade humana de iluminar suas pegadas sobre a Terra. Velas e adornos cor de ouro reafirmam o desejo de que nossa luz interior possa brilhar, abrindo os caminhos, trazendo bem-aventurança. “Esse tom aumenta a energia e a motivação, reforça o discernimento e a capacidade de decisão”, destaca Patrícia.

Foto: Getty Images

Outro jeito, mais natural, de trazer para a casa o que a cor do ouro está em peças feitas de capim-dourado. De rara beleza, essa planta encontrada no Jalapão, no estado de Tocantins, se transforma em maravilhas pelas mãos hábeis dos artesãos de lá.