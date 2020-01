Disney reapresenta Merida, princesa de ‘Valente’, para as novas gerações

Desde setembro de 2018 a Disney tem disponibilizado no YouTube vídeos bem fofos contando as histórias clássicas dos contos-de-fada, em versão resumida. Uma ótima oportunidade de apresentar para as crianças as personagens e tramas que encantaram tantas gerações ao longo dos anos.

Em janeiro a Disney apresenta a princesa Merida, estrela da animação “Valente“, de 2012. No vídeo, que tem cerca de 4 minutos, dá para conhecer a história da ruivinha que ousou lutar pelo próprio destino de uma forma bem dinâmica. Para quem não assistiu “Valente”, trata-se de uma bonita história entre mãe e filha, que aprendem a respeitar a individualidade uma da outra e viverem em harmonia.

Veja também





O MdeMulher mostra em primeira mão, com exclusividade, essa nova versão de “Valente”.

Antes de “Valente”, o canal do YouTube já contou a história de “A Pequena Sereia“, “Branca de Neve“, “Moana“, “Mulan“, “Rapunzel“, “A Bela Adormecida“, “Cinderela“, “Pocahontas” e “A Bela e a Fera“. Em fevereiro ainda serão publicadas as versões resumidas de “Aladdin” e “A Princesa e o Sapo“. Que tal mostrar para uma criança de que você goste?