Dicas para preservar o meio ambiente

Aprenda a poupar energia, economizar água, reciclar lixo e cuidar das plantas

Planeta Sustentável

http://planetasustentavel.abril.com.br

No portal da Abril é possível conhecer melhor o projeto que envolve 55 revistas da editora. Além de conter informações sobre como poupar os recursos naturais do nosso planeta, o site inclui debates de especialistas sobre temas ambientais, mostrando os benefícios de ser ecologicamente correto.

Ambiente Brasil

www.ambientebrasil.com.br

Você sabia que em 21 de setembro comemora-se o dia da árvore? E que planejar a quantidade de filhos que sua família terá é uma das formas de salvar o mundo? Essas e outras informações podem ser encontradas no Ambiente Brasil, maior portal da América Latina sobre o assunto.

De Verde Casa

www.de-verde-casa.blogspot.com

Todo mundo já ouviu falar que o gelo polar anda derretendo e que o plástico leva séculos para se decompor. Mas como mudar esse e outros desastres ecológicos, além de separar o lixo reciclável e diminuir o tempo no banho? O site traz várias sugestões.

Rede Ecoblogs

www.ecoblogs.com.br

Nos últimos anos, a internet se tornou um bom espaço de troca de ideias em prol de uma vida mais saudável, equilibrada e em harmonia com a natureza. Seguindo essa tendência, a Rede Ecoblogs traz dicas, relatos e inspirações de blogueiros com experiências de vida bem diferentes.

WWF-Brasil

www.wwf.org.br

Integrante da maior rede independente de conservação da natureza, o WWF-Brasil surgiu em 1996. Sua missão é harmonizar as atividades humanas com a preservação de plantas e animais. A organização também estimula o uso racional dos recursos naturais.

Instituto Socioambiental

www.socioambiental.org

O ISA luta desde 1994 pelos direitos indígenas. Seu site reúne mapas, notícias, artigos, publicações para download e um estudo sobre os 232 povos que habitam o Brasil. Há dados sobre a língua, a localização e os costumes de cada tribo, além de outras curiosidades.

Recicloteca

www.recicloteca.org.br

Segundo o IBGE, cada brasileiro gera mais de 1 kg de lixo por dia, que vai parar, em sua maioria, nos aterros sanitários. Convidando o usuário a refletir sobre seus restos, a Recicloteca espera diminuir os danos que causamos à Terra e, por conseqüência, a nós mesmos.

Viver Sustentável

http://viver-sustentavel.blogspot.com

Você duvida que seja viável despoluir rios usando cascas de banana em pó? Quer construir sua casa com garrafas PET? Nunca ouviu falar na máquina de fazer água que pode acabar com a seca do Nordeste? Então visite esse cantinho virtual!