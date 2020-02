Dicas para organizar a festa de casamento gastando pouco

Ainda dá tempo de subir ao altar nos próximos meses! Para isso, ter planejamento foi fundamental.

Foto: Getty Images

Se subir ao altar está no topo da sua lista de prioridades, é hora de se planejar! Segundo especialistas, o ideal é organizar o “grande dia” com pelo menos um ano de antecedência. Para que você e seu amado troquem alianças do jeito que sempre sonharam, pedimos dicas dos experts Márcia Campos, especialista em organização de casamentos, e Edward Claudio Junior, educador financeiro. Você vai realizar a festa dos sonhos – e sem ficar no vermelho!

Para subir ao altar sem estresse

1. Fique de olho no orçamento: Antes de tudo, o casal deve fazer um diagnóstico financeiro detalhado. Levante os gastos mensais e verifique quais podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados para poupar dinheiro para o casório. Este valor deve ser guardado numa conta assim que vocês dois receberem o salário.

2. Comece antes: Quanto maior a antecedência, mais tempo vocês ganham no parcelamento dos valores e na negociação dos contratos. Além disso, há espaços e igreja em que a espera ultrapassa um ano.

3. Pesquise muito: Reserve um tempo para visitar e conhecer os fornecedores. Consulte em pelo menos três locais os valores para igreja, bufê e decoração.

4. Fuja das datas mais procuradas: Os preços são mais altos em meses de maior procura, como maio e dezembro. Festas durante a semana ou mesmo aos domingos saem mais em conta. Escolha uma data fora da alta temporada para baratear a lua de mel.

5. Faça você mesma: Uma boa alternativa para economizar e, de quebra, ainda deixar o casório mais original é seguir a onda “do it yourself” (faça você mesma, em inglês). Isso requer planejamento e disposição. Pesquise ideias na internet e em revistas e trate de pedir ajuda da galera!

6. Conte com ajuda especializada: Contratar uma assessoria pode ser uma boa pedida. Isso porque elas têm experiência e ajudam a selecionar fornecedores com custos menores sem prejudicar a qualidade da festança.

7. Opte por tudo num só lugar: Em geral, sai mais em conta fazer cerimônia e festa no mesmo espaço e também escolher um local que tenha o próprio bufê.

8. Peça confirmação aos convidados: Não deixe de fazer o R.S.V.P (sigla que vem do francês e quer dizer: “Responda, por Favor”). Isso evita que você pague por convidados que não vão ao evento.

Ainda dá tempo de casar neste ano, viu?

Se você quer subir ao altar nos próximos meses, ainda dá tempo! Para isso, verifique se vai conseguir quitar as dívidas até a cerimônia. Como as parcelas, em geral, vencem no mês do casório, você terá menos tempo para pagá-las. Por isso, calcule se vale a pena para o bolso (e para os nervos)!