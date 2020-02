Dicas para ganhar tempo

Chegue ao final do dia com tempo sobrando e tarefas cumpridas

Foto: Dreamstime

Chegar ao final do dia e notar que as horas voaram não costuma ser uma situação rara de acontecer. Os ponteiros do relógio parecem passar cada vez mais rápido e não permitem que todas as tarefas sejam cumpridas ao longo do dia.

Veja então 4 dicas que podem ajudá-la a chegar ao final do dia com a sensação de todo dever cumprido e até com um tempinho sobrando.

1. Tenha metas reais

Diminua a expectativa que você mesma coloca sobre seus ombros. Sem vestir a fantasia de Mulher Maravilha, ficará muito mais fácil lidar com as tarefas do cotidiano.

2. Planeje seu dia

Estabeleça quais são as atividades mais importantes e quais aquelas que podem ser concluídas depois.

3. Divida as tarefas

Se algo vai tomar muito tempo, divida em etapas menores.

4. Simplifique

Afinal, atividades excessivas roubam nosso prazer de viver.