Dicas para desfrutar momentos felizes a dois e com a família

Para dividir o tempo entre filhos e marido é preciso se organizar e colocar os momentos a dois também como prioridade

Foto: ShutterStock

Dar atenção aos filhos e também ao marido tem sido uma missão quase impossível? É normal que as crianças, sobretudo as menores, estejam em primeiro plano na sua vida. Mas não vale se dedicar exclusivamente a elas e deixar o parceiro de lado, pois esse “abandono” pode criar um enorme distanciamento entre o casal.

Uma pesquisa feita este ano pela Tríade Consultoria em Produtividade (SP) comprovou o que nós já sabíamos na prática: hoje as mulheres estão tão sobrecarregadas que o relacionamento amoroso fica em segundo plano. A empresa conversou com cinco mil mulheres de todo o país, com idade média de 35 anos. Desse total, 78% não conseguiam se dedicar ao companheiro como gostariam – mais da metade delas já era mãe.

Equilibrar essa balança não é tarefa das mais fáceis. É preciso ter em mente que a sua vida se divide em três setores: pessoal, matrimonial e familiar. O primeiro dá conta da sua individualidade, daquilo que lhe proporciona prazer, como o trabalho, a vida social ao lado dos amigos, as idas ao salão de beleza e à academia.

O segundo é o seu momento a dois com o parceiro, o sexo e os planos do casal para o futuro. A esfera familiar engloba a educação, os cuidados com os filhos e as ocasiões de descontração ao lado deles. “Para que todos sejam felizes, a quantidade de tempo que passam juntos nem sempre é mais importante do que a qualidade ou viceversa. Cada família resolve isso de uma forma. É importante ter a sensação de que você fez o possível e que tudo valeu a pena”, explica Lana Harari, terapeuta de casais, de São Paulo. No entanto, segundo a especialista, a maioria das mulheres ainda se culpa por achar que não dá atenção suficiente aos filhos.

Coração tranquilo

Para ter a consciência leve quanto à atenção que dedica às crianças, siga o conselho do filósofo britânico Donald Winnicott: toda mãe deve ser “suficientemente boa”. Ela precisa se adaptar às necessidades dos filhos de acordo com a demanda, sem antecipar medos e frustrações. “Essa mãe olha para o filho como uma parte separada dela, sabendo da sua capacidade de autonomia”, completa o autor. Outra dica é pensar que as crianças irão crescer e que, algum dia, serão independentes. “Filhos de pais felizes têm maior probabilidade de serem adultos felizes. E crianças educadas por casais amorosos entre si tendem a formar vínculos afetivos significativos”, afirma a terapeuta de casais Lídia Aratangy, autora do livro Novos Desafios da Convivência (Ed. Rideel). Existem motivos melhores para viver bem ao lado do marido e dos seus filhos? Não perca tempo e ajuste a sua vida já!

Acerte os ponteiros

Algumas ideias para aproveitar ao máximo os momentos ao lado dele e das crianças. Confira:

Tempo para os filhos

· Jogos de tabuleiro ou de cartas são ótimos exercícios para o raciocínio lógico dos seus filhos e para mantê-los reunidos.

· Reúna a família para fazer ao menos uma refeição juntos. No café da manhã costuma ser mais fácil conciliar o horário de todo mundo, mesmo que alguém precise acordar um pouquinho mais cedo.

· De vez em quando, tire os álbuns de fotos do armário: da sua infância e da do seu marido, do casamento, das férias, dos aniversários e das festas de fim de ano. Reviver bons momentos une ainda mais pais e filhos.

· Antes de chegarem as férias, planeje junto com as crianças a próxima viagem que farão.

· Participe da rotina dos pequenos (de preferência com o seu marido): leve ao colégio, ajude no dever de casa, frequente as festas da escola, assista TV ao lado deles…

· Aproveite um dia de folga para fazer um passeio pela cidade como se fossem turistas. Além de algumas horas agradáveis, vocês aprenderão um pouco mais sobre o lugar onde moram.

Não deixe de lado o momento a dois com o seu parceiro, nem o sexo e os planos para o futuro

Foto: Dreamstime

Tempo para o casal

· Eleja o seu parceiro como prioridade – tudo bem se ele ficar logo depois dos filhos. A feira e a louça suja podem esperar…

· Um programinha a dois não significa, necessariamente, ir a um restaurante espetacular. Curtir um DVD acompanhado de um bom vinho, no sofá de casa, pode ser muito prazeroso.

· Mantenha o carinho em alta: ligue ou mande uma mensagem de texto no meio da tarde, beije o seu marido todos os dias, assista TV abraçadinha nele…

· Compre uma lingerie sensual. Aproveite e faça uma limpeza no guarda-roupa: doe tudo o que usou na gravidez e no pós-parto.

· Tire do seu quarto o berço, as fraldas e os brinquedos dos filhos. Esse espaço é só de vocês!

· Quando as crianças estiverem dormindo, aproveite para colocar o papo em dia. Converse sobre tudo, menos sobre questões que envolvam os filhos. Não permita que o diálogo do casal se resuma à resolução de problemas. Deixe isso para outra hora, ok?

· Estabeleça um dia da semana para o casal e não desmarque – a não ser num caso de emergência. Vale “sequestrar” o seu amor na hora do almoço, por exemplo.

· Tentem fazer alguma atividade juntos durante a semana, como um curso de dança de salão. Se não for possível, mantenham um hobby em comum ou comecem uma coleção. Isso rende bons momentos a dois.

· As crianças estão de férias? Ótima oportunidade para passar o fim de semana na casa dos avós ou com algum parente próximo. Assim, vocês podem curtir uma lua de mel rápida.