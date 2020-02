Dicas para deixar a sua casa mais ecológica

Soluções para você proteger o meio ambiente e deixar sua casa mais sustentável

Foto: Getty Images

Você pode ajudar a reduzir a poluição, os efeitos do aquecimento global, as doenças respiratórias… E ainda dá para economizar dinheiro! Confira algumas dicas simples:

Faça um limpa-vidros caseiro

Sozinho, o vinagre não consegue tirar a película de cera que o limpa-vidros tradicional deixa. Então, anote a receita caseira de sucesso: misture 2 xícaras (chá) de água, ¼ xícara (chá) de vinagre branco e até ½ colher (chá) de detergente ou sabonete líquido em uma garrafa com spray. Use esta receita e a limpeza ficará perfeita!

Limpe o ralo sem poluir

Vai fazer café? Coloque meio litro de água a mais para ferver. Enquanto isso, despeje no ralo da pia 1 colher (sopa) cheia de bicarbonato de sódio e meio copo de vinagre. Deixe agir enquanto a água ferve. Depois de coar o café, despeje a água fervente extra no ralo e livre-se de entupimentos sem poluir nem um tiquinho a água doce do planeta. Pode fazer em todos os ralos.

Mancha no móvel

Sabe aquelas manchas circulares que os copos deixam na madeira? Faça uma pasta com sal e óleo vegetal (pode ser de soja, azeite, girassol, canola, algodão ou até de peroba) e passe com suavidade na mancha. O móvel de madeira ficará como novo em segundos. Mas não vá fazer isso em um móvel envernizado, hein? A pasta natural vai arranhar todo o acabamento da peça!

Adote um filtro de linha

Ele elimina os picos de tensão que poderiam queimar aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Não bastasse isso, o filtro de linha ainda pode ser desligado, o que evita, com um só botão, que você deixe uma porção de aparelhos em modo “stand by” (quando ficam apagados, mas não desligados totalmente). Lembre-se apenas que filtro de linha não deve ser usado como extensão: o risco de curto é grande!

Tire o pó de todas as lâmpadas

Você já pensou em tirar o pó das lâmpadas de todos os cômodos? Não? Experimente fazer isso na próxima faxina. Lâmpadas empoeiradas iluminam menos e fazem com que você gaste mais energia. Se puder mantê-las sempre bem limpinhas, vai economizar até 10% na conta de luz, de acordo com uma estimativa do Ministério de Minas e Energia. Se elas forem do tipo fluorescente, a economia será ainda maior.

Tenha guardanapos de tecido

Papel é descartável; tecido, lavável: enquanto o primeiro exige a derrubada de árvores e terminará no lixo, o tecido sempre pode ser reaproveitado. Guardanapos de pano não fazem volume, são chiquérrimos e você pode produzir muitos deles apenas fazendo bainha num tecido guardado. Modelos de cor escura ou estampados disfarçam a sujeira e exigem menos trocas.

Economize ao lavar a louça

Aqui vai uma dica inteligente para facilitar o processo de limpeza da louça suja. Se você colocar dentro da pia uma bacia com água morna e detergente e deixar a louça de molho nessa mistura durante alguns minutos, ficará bem mais fácil tirar a gordura de copos, talheres, pratos e panelas. O truque, que agiliza a limpeza da cozinha, serve ainda para economizar água e detergente. Bom, né?

Prepare um desengordurante eficiente

Para limpar a gordura que fica impregnada nos azulejos da cozinha, misture partes iguais de vinagre e suco de limão em uma garrafa com spray. Pulverize, esfregue com uma esponja e depois enxágue com água. Prepare uma quantidade para usar na hora, porque a mistura perde a ação depois de algum tempo.