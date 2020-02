Dicas para aliviar o estresse do marido no trânsito

Veja como se preparar para pôr os pés na estrada garantindo o bem-estar de todos

Foto: Getty Images

Está pensando em viajar com a família nas férias? Saiba que é a organização e o planejamento que garantem o sucesso do trajeto a ser percorrido. Confira algumas dicas para evitar que seu marido se estresse no trânsito:

· Durmam cedo na véspera para, no dia seguinte, pegar a estrada o quanto antes.

· Leve as crianças ao banheiro minutos antes de sair de casa.

· Monte um kit de brinquedos para os pequenos se entreterem.

· Ponha CDs com músicas relaxantes.

· Conversem sobre as coisas gostosas que farão nas férias.

· Façam paradas estratégicas para esticar as pernas e ir ao banheiro.

· Já tentou tudo isso e não deu certo? Avaliem a possibilidade de ir de ônibus na próxima vez.