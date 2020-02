Dicas de festas de Réveillon: a favorita da Vanessa Araújo

A Chapada dos Guimarães está no top de Vanessa Araújo. No detalhe, Vanessa Araújo

Fotos: Milton Shirata e Alexandre Battibugli

Linda e bem sucedida, a mineira Vanessa Araújo viaja muito por causa da sua profissão.

A bioquímica de 32 anos é empresária e fundadora da linha de cosméticos Kapeh , e foi a única brasileira finalista de um prêmio de empreendedorismo da ONU em 2010!

Para Vanessa, a melhor idéia de Réveillon é na Estância Lagoa das Conchas, na Chapada dos Guimarães – MT. “Já passei algumas vezes o Réveillon nesta festa linda e tradicional, que acontece há quinze anos na Estância, um espaço aconchegante que mistura o rústico e o moderno. É um Réveillon fantástico, super alto astral e animado, cheio de pessoas bonitas, com um excelente cardápio, open bar e queima de fogos, curtindo as lindas paisagens da região”.

Cada ano, o evento trabalha um tema diferente. Se você também gosta de ficar um pouquinho longe da agitação das grandes cidades e passar a virada do ano mais próxima da natureza e renovando as energias, Vanessa dá algumas dicas para aproveitar o melhor da região:

O que fazer?

Cavalgadas ao paredão do Ninho das Águias

Passeios com guias turísticos na Lagoa Azul

Aproveitar a vista deslumbrante do mirante do Centro Geodésico da América do Sul

Passeios pela Cidade de Pedra

Onde comer?

“Para curtir uma linda vista e desfrutar uma boa comida regional, a dica é o restaurante do Morro dos Ventos. Para saborear um divino bacalhau em um ambiente mais familiar, vale a pena ir ao Estilo da Chapada. Já para curtir uma boa comida em um ambiente mais requintado, recomendo o Bistrô da Mata.”

Onde ficar?

“Já me hospedei e recomendo o Solar do Inglês , para quem busca um local bem aconchegante, confortável e requintado. A Pousada Penhasco é uma boa dica para quem quer desfrutar a paisagem e as belezas naturais do parque.”