No Dia Mundial da Pera, aprenda receita com a fruta

Hoje (1), é Dia Mundial da Pera e, para comemorar essa data, a USA Pears, associação de produtores de peras dos estados de Oregon e Washington, nos Estados Unidos, promove uma ação global de degustação da fruta.

Durante todo o dia serão realizados eventos sobre a pera, que é rica em nutrientes como vitamina C, potássio e possui quantidade elevada de água e fibras. Para participar da ação basta publicar uma foto nas redes sociais, usar #WorldPearDay e marcar o Instagram oficial da marca no Brasil.

Trouxemos a receita de Baked Alaska de Peras para comemorar o dia em grande estilo.

BAKED ALASKA DE PERAS

Rendimento: 10 porções

Ingredientes:

Massa

2 ovos

4 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de fermento em pó

Sorvete de peras

3 peras

½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de vinho tinto

1 litro de sorvete de creme

Cobertura

3 claras

6 colheres (sopa) de açúcar

Tirinhas de limão para enfeitar

Modo de preparo:

Comece pelo sorvete. Descasque as peras e corte em cubinhos. Coloque em uma panela com o vinho tinto e o açúcar. Deixe cozinhar até amaciar. Deixe esfriar. Retire o sorvete de creme do freezer e deixe amolecer um pouco. Misture com as peras em calda e volte ao freezer por cerca de 2 horas ou até ficar firme. Para a massa, bata as claras em neve e vá juntando as gemas, uma a uma até ficar um creme fofo. Vá adicionando o açúcar e batendo mais um pouco. Retire da batedeira a acrescente a farinha de trigo e o fermento em pó. Mexa delicadamente. Coloque em uma forma redonda média untada e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno médio (200ºC), pré-aquecido, por cerca de 20 minutos, ou até ficar firme e dourado. Retire, espere amornar, desenforme e coloque em um prato refratário. Faça a cobertura. Bata as claras em neve e vá juntando o açúcar até ficar um suspiro firme. Montagem: Retire o sorvete do freezer e rapidamente coloque sobre a massa de bolo pronta e cubra totalmente com o suspiro. Leve ao forno quente (250ºC), por cerca de 5 minutos para dourar. Retire e sirva em seguida.

Leia também: O jantar indiano de Zeca Camargo

+ 15 receitas para impressionar as visitas

Siga CLAUDIA no Instagram