Quem nunca deixou de comprar um presente de última hora que atire a primeira pedra! Mas não se preocupe, porque separamos uma lista de sugestões fantástica para você homenagear o seu pai neste domingo (12).

Ideal para o seu bolso, os produtos não passam de 300 reais e conseguem ser bem versáteis.

Confira 5 ideias de presente para o Dia dos Pais:

1. Para os aventureiros

Se o seu pai é aquele que não tem medo do perigo, nada melhor do que presentear ele com um kit completo de adrenalina. Skate, prancha de surf e até um longboard podem ser excelentes opções em conjunto com os equipamentos de segurança.

1. Cruiser torpedo Kryptonics wood circles, VitrineInova – R$ 299*

2. Kit Proteção Cisco Skate Preto, Dafiti – R$ 149,90

3. Capacete para skate preto, Americanas – R$ 49,90*

2. Para os amantes da natureza

Que tal surpreender o seu paizão com um combo completo de jardinagem? A atividade pode ser bem relaxante se for feita com a família inteira.

1. Vaso autoirrigável pequeno, Plantei – R$ 16,60*

2. Jardim na Lata Manjericão, Maria sem Vergonha – R$ 32,90*

3. Jogo para Jardim Azul, Tramontina – R$ 37,11*

3. Para os estilosos

Simples – porém um clássico – as roupas são presentes ideais para dar quando o tempo não está ao seu favor.

1. Camiseta branca, Lacoste – R$ 199*

2. Bermuda oxer estampada, Centauro – R$ 89,99*

3. Tênis Nike preto, Kanui – R$199, 90*

4. Para os apaixonados por cerveja

Já os pais que adoram tirar um tempinho no final de semana para apreciar uma bebida boa, um presente que tem tudo para agradar são as cervejas artesanais. Com sabor único e exclusivo de cada marca, as bebidas trazem a refrescância que todos querem.

1. Cerveja artesanal Schornstein Apa 500ml, Cervejabox – R$ 23,99*

2. Cerveja artesanal Schornstein Bock 500ml, Cervejabox – R$ 23,99*

3. Cerveja artesanal Altenbruck Pilsen 600ml, Sharkshop – R$ 34,50*

4. Cervejas Beer Pack – 4 Cervejas e 1 Copo, Clubedomalte – R$ 59,90*

5. Para os minimalistas

Acessórios podem ser opções refinadas para dar ao seu pai.

