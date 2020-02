Dia das mães: compre presentes pela internet

Lojas lotadas, fila para tudo, tumultos. Perto de datas como o Dia das Mães, os shoppings ficam praticamente insuportáveis. Para não passar sufoco este ano, preparamos um guia com sites bacanas. Nele, você encontra o presente da sua mãe (ou sogra) sem sair de casa. Detalhe: tem opção para todos os gostos!

Que gostam de boas energias no lar

Santinhos, livros religiosos, amuletos, imagens sacras e até flores para melhorar o astral da casa… Se sua mãe curte tudo isso, procure o presente dela nos seguintes sites:

Flores Online

O site conta com diversas opções de arranjos de flores com ursinhos, canecas, chocolates e outros mimos para você surpreender sua mãe, avó ou sogra.

Silk Garden

Flores, fontes, vasinhos e outros artigos encantam as mães que gostam de ter um cantinho místico na casa.

Loja dos Católicos

Para as mamães religiosas, a loja online é ótima para encontrar santinhos, bíblias, medalhões e terços, com desconto no pagamento por boleto bancário.

Que sentem orgulho de ver tudo um brinco

Está em busca de eletrodomésticos, objetos de decoração, itens de jardim e linha de cama, mesa e banho? Cheque as ofertas dos sites abaixo. Na Americanas, por exemplo, compras feitas por boleto bancário têm um desconto exclusivo – que na loja física não tem.

Magazine Luiza

A megastore tem de tudo! Fogão, geladeira, celular, tablet, câmera fotográfica, jogo de lençol… Fica mais fácil achar algo que agrade a sua mãe (e o seu bolso também!)

Walmart

Também com bastante opção, o site tem uma seção especial com as promoções e descontos do dia, somente disponíveis para compras online. Vale dar uma conferida antes de escolher o presente!

Lojas Americanas

Com uma promoção especial em vários produtos de até 60%, a Lojas Americanas fica com uma seção só para o Dia das Mães. E você escolhe as sugestões de presentes por estilo!

Preçolandia

Charmosos utensílios de silicone e bem coloridos podem fazer toda diferença na decoração da casa. Se a sua mãe adora itens divertidos, esse site tem opções boas e com preços ótimos!

Uatt

Desde itens de decoração até bolsas, você consegue encontrar um kit que tenha a cara da sua mãe. Tem caneca com mensagem de amor, almofadas personalizadas e até bandejas com os dizeres “Mãe, eu te amo” e “Vó, eu te amo”.

Com estilo de vida saudável

Encontre aqui, ao alcance do mouse, tênis de corrida, mochilas, roupas e acessórios de academia. No Fitness Online, compras acima de R$ 199 não pagam frete. Se sua mãe não pratica esportes, esse pode ser o empurrãozinho que faltava, né?

Centauro

Procurando tênis, calças leggings ou itens para praticar exercícios? Então o site tem boas opções de todos os preços. Escolha o que mais combina com a sua mamãe fitness!

Fitness Online

Além de roupas para praticar esportes, o site também tem uma boa gama de suplementos, vitaminas e oferece combos de produtos para quem quer turbinar a malhação.

Kanui

Além dos itens de esporte, o site também conta com peças diferentes e tênis charmosos para usar no dia a dia. Com promoções exclusivas online, você pode comprar 3 pares por R$ 179,90* ou comprar 5 camisetas por R$ 199,90*.

Tecnológicas e modernas

Procure ofertas de tablets, smartphones, notebooks e TVs de LED. O Ponto Frio oferece frete gratuito em compras de informática, telefones e celulares acima de R$ 99.

Ponto Frio

É fácil de encontrar a novidade tecnológica que vai surpreender a sua mãe antenada! O site conta com sugestões de presentes por faixas de preço, que começam em R$ 100 até acima de R$ 1.000.

Extra

A dica é boa: se você comprar no site e retirar na loja, recebe 30% imediato. Então aproveite para trocar o celular, dar um tablet ou uma nova TV para ela!

Submarino

As promoções estão boas no Submarino: celulares com até 16%, tablet com até 35% e televisões com até 26% de desconto. Confira a seção das promoções!

Shoptime

Os preços dos celulares compensam na Shoptime. Tem modelos dual chip, com 3G e Wi-Fi para sua mãe ficar sempre conectada. E você não precisa gastar muito!

Loucas por roupas, sapatos e bolsas

A loja virtual Posthaus tem linhas exclusivas plus size. Já a Passarela.com oferece uma boa variedade de sapatos e bolsas. Fique atenta à política de troca dos sites para o caso de a peça não servir ou de sua mãe não gostar dela.

Passarela.com

Tem kits de sapatos, carteiras e roupas para você dar um presente completão para ela. E se for a sua primeira compra, você ganha 5% de desconto.

Posthaus

Todos os estilos para a sua mãe: romântica, clássica, fashion, esportista… O look vai ficar um arraso!

Bonprix

Escolha as peças que mais combinam com ela e fique tranquila: se precisar trocar, você tem até 30 dias.

Apaixonadas por artesanato

Existem vários sites especializados em peças feitas à mão, você compra produtos diretamente dos artesãos. Se sua mãe também é artesã, você pode cadastrá-la numa dessas duas lojas virtuais para que ela possa vender a produção e ganhar um dinheirinho extra.

Elo7

Cintos, caixinhas, lembrancinhas, bijus… Aqui você encontra de tudo! Fica fácil escolher um presente que combina com ela e cabe no seu bolso.

Que amam mimos de beleza

Se sua mãe é do tipo que não sai de casa sem batom, você vai achar o presente ideal numa dessas lojas virtuais. Na Sephora não há cobrança de frete e nas compras acima de R$ 150 você ganha três amostras grátis. A Onofre tem itens para todos os bolsos, como kits de banho ou de tratamento de pele.

Sephora

A gigante gringa tem lojas espalhadas pelo Brasil e ótimas promoções exclusivas do site. Aproveite e ganhe amostras de outros produtos!

Onofre

Cremes, xampus, vitaminas e outros itens indispensáveis da rotina de beleza são entregues em 4 horas. Ótimo para quem deixa para o último minuto!

Dicas para uma compra segura

Confira as dicas do advogado Marco Antônio Araujo para fugir de ciladas e comprar com tranquilidade: