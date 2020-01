Está buscando músicas bacanas para emocionar a sua mãe nesse Dia das Mães? A gente dá uma forcinha.

De Spice Girls a Chitãozinho e Xororó, de Caetano Veloso a 2Pac… aqui você encontra opções para agradar as mamães dos mais variados estilos. Certamente uma delas vai encantar a sua!

Ana Vilela – “Trem Bala (Versão Dia das Mães)”

Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si

É sobre saber que, em algum lugar, alguém zela por ti

É sobre, desde cedo, aprender a reconhecer a sua voz

É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós

Negra Li – “Homenagem às Mães”

Te agradeço mãezinha querida

Por tudo que tu fizeste por mim

Deus te dê muitos anos de vida

E na eternidade um doce porvir

Spice Girls – “Mama”

Mama I love you

Mama I care

Mama I love you

Mama my friend

You’re my friend

Chitãozinho e Xororó – “Fogão de Lenha”

Hoje eu já sei, ó mãe querida

Nas lições da vida eu aprendi

O que eu vim procurar aqui distante

Eu sempre tive tudo e tudo está ai

Renato Russo (na voz de Cássia Eller) – “1º de julho”

Vamos descobrir o mundo juntos baby

Quero aprender com o teu pequeno grande coração

Meu amor, meu amor

Boys II Men – “A Song For Mama”

You taught me everything

Everything you’ve given me

I’ll always keep it inside

You’re the driving force in my life, yeah

Caetano Veloso – “Mãe”

Eu sou um homem tão sozinho

Mas brilhas no que sou

E o teu caminha e o meu caminho

É um nem vais nem vou

Meninos, ondas, becos, mãe

E só porque não estais

És para mim que nada mais

Zezé di Camargo e Luciano – “No dia em que eu saí de casa”

A minha mãe naquele dia

Me falou do mundo como ele é

Parece que ela conhecia

Cada pedra que eu iria por o pé

E sempre ao lado do meu pai

Da pequena cidade ela jamais saiu

Adriana Calcanhoto – “Fico Assim Sem Você”

Eu não existo longe de você

E a solidão é o meu pior castigo

Eu conto as horas pra poder te ver

Mas o relógio tá de mal comigo

Alicia Keys – “Superwoman”

For all the mothers fighting

For better days to come

And all my women, all my women sitting here trying

To come home before the sun

And all my sisters

Coming together

Say yes I will

Yes I can

Henrique e Diego – “Mãe”

Mas se algum dia eu chorar

É de saudades dos momentos que a gente viveu

Sempre vai estar em mim

Não é esse o nosso fim

Me espera lá com Deus

2Pac – “Dear Mama”

Dear mama

Don’t you know I love you?

Dear mama

Place no one above you

(Dear mama) Oh mama, I appreciate you

Although my shadow’s gone

I will never leave you

Emicida – “Mãe”

Nossas mãos ainda encaixam certo

Peço um anjo que me acompanhe (onde for)

Em tudo eu via a voz de minha mãe (tudo!)

Em tudo eu via nóiz

A sós nesse mundo incerto

Gal Costa e Maria Bethânia – “Minha Mãe”

Minha mãe me deu a vida

E sempre ela me dará a vida

Sandy & Junior – “Mamãe Não Me Falou”

Mama me falou dos perigos que existem

Cuidado com estranhos, não xingue e não grite

Tinha uma lista quilométrica e devagar me ensinou

Mama falou tudo, porém sobre você não me falou

Fábio Jr. – “Mãe”

Mãe teu infinito amor

Eterno amor é tão profundo

Mãe, você parece às vezes

Que é mãe de todo mundo