Inspirados pela tradição de presentear os padrinhos com um mimo especial, mas querendo fugir das escolhas óbvias, a designer paulista Samara Costa e seu noivo Márcio prepararam uma surpresa inesquecível para as pessoas mais importante de suas vidas.

Batizada de “destination padrinhos”, a viagem especial reuniu os padrinhos para dar a benção ao casal em uma cerimônia prévia mais íntima. A proposta é, não apenas ter um momento de diversão com as pessoas queridas, mas também integrar o grupo, fazendo com que a sinergia no casamento seja ainda maior.

O destino escolhido foi São Miguel dos Milagres – Alagoas, pela paisagem paradisíaca, estrutura de pousada e capela com espaço de eventos e pé na areia.

Ao longo de toda viagem os convidados receberam mimos preparados com carinho pelo casal, como sacos vintage com chocolates e petisqueiras personalizadas – todos preparados pela S-Cards, empresa fundada pela noiva.

O casal preparou também uma programação especial para a viagem, que contou com jantares, passeios de jangada, aulas de ioga e muito mais.

Para fechar com chave de ouro, a noite que antecedeu a cerimônia contou com um luau especial. Os convidados foram incentivados a escrever seus votos ao casal em balões cheios de gás hélio. Depois, os balões com os desejos foram soltos, simbolizando o envio de boas energias ao casal.

O último dia de viagem foi reservado para o momento mais esperado de todos: a cerimônia de benção. O local, os looks escolhidos, a decoração… Todos os detalhes estavam de tirar o fôlego!

A cerimônia emocionante aconteceu em uma capela pé na areia. O ambiente rústico e o contato com a natureza combinaram perfeitamente com a proposta do evento: deixar que o amor do casal fosse o centro das atenções.