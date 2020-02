Deputados de Alagoas aprovam PL que muda nome de estádio para Rainha Marta

Na última quinta-feira (12), a Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou o Projeto de Lei nº 3/2019 do deputado Antonio Albuquerque (PTB) que autoriza a mudança do nome do Estádio Rei Pelé para Rainha Marta, em homenagem à jogadora brasileira. Com 24 deputados presentes, o resultado, em segunda votação, foi de 16 votos a favor a 8 contra.

Mas uma outra proposta de emenda ao PL foi apresentada durante a sessão pelo deputado Sílvio Camelo (PV), que sugere que o estádio, localizado em Maceió, possua os dois nomes. Essa emenda será votada na semana que vem e, após o resultado, o projeto será encaminhado para o governador Renan Filho, que pode aprová-lo ou vetá-lo.

Até agora o governador não se pronunciou sobre o assunto, então a expectativa ainda é alta. Um PL semelhante a esse já havia circulado na Assembleia antes, de autoria do deputado Timóteo Correia, mas não seguiu em frente.

Marta, que é alagoana, já foi considerada a maior jogadora de futebol feminino pelo Fifa The Best seis vezes. Essa seria uma bela de uma homenagem, não acha?