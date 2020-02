Decore caneca e caixa com gravatas

A caneca decorada com gravata também

pode virar um porta-lápis

Foto: Dulia

E era uma vez uma gravata… O acessório enche de estilo e originalidade os objetos decorativos e de uso pessoal dos homens. Aproveite a ideia para personalizar diferentes itens, como canecas, caixas, porta-óculos, suportes para copos… e presentear no Dia dos Pais. Além de saber um pouquinho mais sobre essas idéias, você acompanha o passo a passo para aprender a fazer uma bela caneca decorada e uma caixa organizadora cheia de estilo. Anote aí:

Uma caneca charmosa

A caneca de porcelana revestida vale como porta-lápis ou para bebida mesmo – o tecido mantém o café quente por mais tempo. Para montá-la, você vai precisar de: 1 caneca de louça + 2 gravatas com tons semelhantes e estampas diferentes + Manta acrílica + Linha para costurar + Agulha e tesoura.

Tire a medida (altura e diâmetro) da caneca desejada. Recorte 2 vezes essa medida de tecido, e uma medida de manta acrílica. Depois, coloque um dos retalhos do lado do avesso sobre o outro do lado direito e os dois sobre a manta acrílica. Costure esse retângulo respeitando a margem de costura da sua máquina, ou, se preferir, costure à mão (nesse caso, mantenha uma margem de 0,5 cm em relação à beirada do tecido) e deixe uma abertura de 2cm para desvirar a peça.

Desvire e arremate o espaço que ficou aberto com ponto invisível para dar um bom acabamento. Por último, com o próprio tecido, faça uma tira de rolotê e prenda-a a um dos lados do retângulo formando uma alça. Na outra extremidade do retângulo fixe um botão. Envolva essa peça na caneca e feche abotoando. O detalhe que decora o tecido é feito com um retalho da outra estampa, aplicado a mão, com ponto invisível, ou com cola de tecido.

Dica: Dá para fazer um patchwork na gravata que revestirá a caneca. Basta aplicar os recortes (também de estampas masculinas) com cola de tecido

Ilustrações: Ludmila Lima

Outras ideias bacanas

Você também pode dar um toque pessoal ao suporte para os copos dele. Corte um quadrado de cortiça de 6 mm de espessura, com 8 x 8 cm, e 2 quadrados de tecido de gravata (um com 9 x 9 cm e outro com 7 x 7 cm). Com cola de tecido, aplique o retalho menor sobre um dos lados da cortiça. Cole o retalho maior do outro lado da peça, dobrando a sobra cuidadosamente nas laterais para dar o acabamento. Ou, ainda, transforme aquela caixinha sem graça em uma peça única. Tire as medidas dela e corte a gravata calculando um forro interno (com 0,5 cm a menos de margem) e outro forro externo (com 0,5 cm a mais de margem). Com cola branca, aplique o tecido de dentro esticando bem. Depois, cole o forro que vai revestir a parte de fora da peça. Vire para dentro da caixa a sobra de tecido externo e fixe-a com cola para fazer o acabamento.