Decoração: use prateleiras para economizar espaço

Na cozinha ou na lavanderia, evite prateleiras feitas de vidro

Foto: Getty Images

Os chamados móveis pesados são a base da decoração, mas investir em objetos com vários tipos de uso pode resolver com rapidez e eficiência problemas de falta de espaço. As prateleiras são um bom exemplo disso.

Além de estar em alta na decoração, elas são encontradas em muitos tamanhos, formas e materiais. Custam pouco, dão um canto fixo a objetos antes espalhados pela casa e deixam os espaços mais elegantes.

Com todas essas vantagens, saiba encontrar o modelo ideal de prateleira para cada cômodo da casa.

Na sala e no escritório

. Use modelos de madeira no mesmo tom dos outros móveis.

. Prefira vidro para prateleiras perto de cristaleiras ou barzinhos.

. Modelos com suportes metálicos são mais difíceis de combinar.

. Fixe prateleiras em alturas diferentes (30 cm de distância), formando uma escada. Deixe uma para CDs e outra para DVDs, para padronizar o tamanho dos objetos.

. A fixação diretamente com buchas e parafusos é mais resistente.

Na cozinha e na lavanderia

. Experimente instalar ganchinhos metálicos na parte inferior, para pendurar xícaras.

. Fixe prateleiras sobre a pia, ao lado do fogão, perto da mesa ou em cima da geladeira. Assim, temperos, guardanapos e outros utensílios de uso constante ficam à mão.

. Escolha modelos revestidos de fórmica clara. Você nota rapidinho quando eles estão sujos e mantém a casa sempre brilhante e arrumada.

. Na cozinha ou na lavanderia, evite prateleiras feitas de vidro: as danadas acumulam uma gordura…

No banheiro ou lavabo

. Use peças estreitas, de no máximo 30 cm de profundidade, pois o espaço é pequeno.

. Nos banheiros, as prateleiras podem substituir os tradicionais gabinetes. Instale-as embaixo da pia para armazenar toalhas e rolos de papel higiênico.

. Prateleiras de vidro ficam lindas dentro do boxe, para apoiar xampu e condicionador.

. Evite modelos confeccionados em aglomerado, pois a umidade danifica o material rapidinho. Melhor apostar em prateleiras revestidas de fórmica.