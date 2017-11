Popularmente conhecida como mosquitinho, a gypsophila é uma das variedades de flores que quase sempre marcam presença nos casamentos. Isto porque esta espécie delicada, mas resistente, é usada como base para inúmeros tipos de arranjos.

Antes restrito à função de complemento, o mosquitinho tem conquistado o papel de protagonista em decorações cheias de personalidade e romantismo.

O segredo está na valorização das flores miúdas, dispensando o uso de variedades mais vistosas. Dessa forma, o mosquitinho – usado de maneira generosa – mostra todo seu charme e exuberância em arranjos dignos de contos de fadas.

Essa variedade só tem vantagens: é resistente a diferentes temperaturas e umidades, está disponível em todas as épocas do ano, sofre poucas variações de preço, é delicada e combina tanto com cerimônias boho quanto com decorações mais sofisticadas. Além de todas essas qualidades naturais, o mosquitinho tem se tornado o grande queridinho das noivas graças ao custo baixo e alto rendimento. Um maço pode ser usado para encher vários vasinhos ou preparar ao menos 3 pequenos buquês.

Para quem pretende aderir ao buquê de mosquitinhos, a dica é investir em versões bem grandes do buquê bolinha. Arranjos pequenos demais podem ficar inexpressivos, sem dar ao visual da noiva o devido destaque.

A gypsophila também pode ser usada para decorar o bolo, as cadeiras dos convidados, os centros de mesa e o caminho da noiva, dando mais charme aos detalhes da decoração. Aposte no uso de elementos naturais, como madeira, palha, vime, sisal, juta ou barro.