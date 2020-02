Decoração com madeira: sua casa com um ar rústico e sofisticado

Ambiente criado pelas arquitetas Maria Teresa Corrêa e Mônica Mendes para a Casa Cor MS



Aposte em vários elementos rústicos além do revestimento na parede. Para manter o equilíbrio, faça como as arquitetas Mariana Borges e Thaysa Godoy, da Casa Cor Minas Gerais, e combine a madeira, que transmite calor, com um piso frio como o porcelanato. Fibras naturais de tons claros cobrem poltronas e deixam o ambiente ainda mais harmônico.



Receba com criatividade e utensílios originais. A peça de madeira bruta tem um design excêntrico e serve como fruteira ou travessa. Os talheres com cabos de madeira certificada valorizam a mesa.

“As madeiras de demolição são reutilizadas de obras antigas e dão origem a detalhes peculiares, como marcas de prego, riscos e resquícios de tinta”, conta a arquiteta Maíra Del Nero. Em alta, elas criam peças únicas, como a moldura do espelho, a mesa com tampo de vidro e a poltrona ao lado.