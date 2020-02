Decoração com fibras: naturalmente bela

Palha, sisal, rattan, bananeira e bambu, as fibras naturais são usadas na trama dos mais variados objetos de decoração para dar um estilo rústico e chique à sua casa. Confira:



A utilização das fibras naturais na decoração garante um toque aconchegante e descontraído

Foto: Marcos lima

Tem um móvel de madeira na sala? Você pode “recheá-lo” com peças de decoração produzidas com fibras naturais: valem caixinhas, cestos, vasinhos, fruteiras, floreiras e cachepôs para deixar o ambiente muito mais harmônico. Dica: aproveite e adote flores naturais quando possível.

1. Caixinha de rattan, da Etna

2. Cesto de palha e corda, da Etna

3. Fruteira de palha, da Tok&Stok

4. Caixa de rattan, da Etna

5. Cesto de palha, da Tok&Stock

6. Caixa de rattan, da Etna

7. Floreira de palha e vasinhos de flores de lavanda, ambos da Etna

8. Bola de palha, da Etna

9. Cachepô de palha trançado com tecido atoalhado branco, da Bali Express

A cômoda e o pufe deixarão o seu quarto rústico, sem perder o charme

Foto: Marcos Lima

Quer um canto rústico? Aposte em móveis grandes feitos com fibras, como uma cômoda, um pufe ou uma mesa de canto. Por conta da tonalidade terrosa das fibras, combine as peças com as cores preto e branco.

10. Vaso de palha, Shopping Garden Sul; flores de palha natural, Tok&Stock

11. Caixa de rattan pequena e média, da Bali Express

12. Cômoda de rattan com madeira, da Etna

13. Pufe tailandês de palha, da Bali Express

14. Revisteiro de rettan, da Shopping Garden Sul

15. Abajur com cúpula de bambu e base de madeira, da Tok&Stock

Para valorizar ainda mais a decoração, basta espalhar alguns objetos diferentes pelos ambientes

Foto: Marcos Lima

Para quem quer dar graça ao ambiente, recorrer a apenas algumas peças com fibras também é uma boa opção. Neste caso, você pode brincar com formatos, cores e texturas diferentes.

16. Boneca de palha, da Shopping Garden Sul

17. Conjunto de bandejas tailandesas de madeira com rattan, da Bali Express

18. Pot-pourri de flores secas, da Etna; álbum de fotografias de fibra de bananeira, da Bali Express

19. Caixas de fibra de bananeira, ambas da Tok&Stok

20. Cesto de sisal e bolas decorativas de palha e sementes de açai, da Tok&Stok

21. Caixa oval de rattan natural com desenho escupido, da Etna