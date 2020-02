Decoração africana: transforme sua casa em um local exótico

Jogo de cama, Altenburg

Foto: Divulgação

Bichos

As peles de animais aparecem em detalhes para deixar o ambiente leve e confortável. Por ter tons próximos, peças com estampas ou texturas de onça, leopardo e girafa podem compor o mesmo espaço, desde que somente um deles ganhe destaque. “Os excessos devem ficar na utilização de elementos brutos, como o cimento queimado e a madeira de demolição”, explica o designer de interiores Fábio Galeazzo.

Varanda gourmet, criada para a Casa Cor São Paulo 2010, por Fábio Galeazzo

Foto: Divulgação

Tons terrosos

A varanda gourmet, criada para a Casa Cor São Paulo 2010, mistura elementos étnicos a texturas de animais. Móveis rústicos de madeira e quadros com imagens que remetam à África ficam em harmonia se combinados com cores da terra, como ocre, laranja e marrom.

Vaso de cerâmica com detalhes de bambu, Espaço Til; Quadro onde mostra como as mulheres das tribos transportavam água e alimentos, Cecilia Dale

Foto: Divulgação

Tribal

Apesar da origem rústica, é possível criar um ambiente sofisticado utilizando elementos que remetam à cultura africana. Peças feitas de forma artesanal e desenhos primitivos ou que registram o cotidiano do povo estão entre as principais características dessa decoração. “A palavra-chave é funcionalidade. Por mais que sejam só objetos decorativos, os quadros e as esculturas sempe retratam um costume da população local”, explica Fábio Galeazzo.

Papel de parede da linha Mata, criado pelo designer Marcelo Rosenbaum para a Bobinex; e poltrona “Mole”, do arquiteto brasileiro Sergio Rodrigues

Foto: Divulgação

Grafismos

Os papéis de parede da linha Mata, criados pelo designer Marcelo Rosenbaum para a Bobinex, retratam a natureza africana. Para o ambiente não parecer temático, misture com peças clássicas, como a poltrona Mole, do arquiteto brasileiro Sergio Rodrigues.