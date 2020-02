De olho no boletim!

Analise com o seu filho o desempenho dele na escola e tome a atitude necessária

Foto: Divulgação

Final de semestre é o momento ideal para você analisar com o seu filho o desempenho dele na escola. Afinal, dois bimestres já se passaram e, caso o resultado das avaliações não ande lá muito bem, a hora de agir é agora. “O risco de repetência abala qualquer família”, diz a educadora Ana Lúcia Pugliese, de São Paulo. Se você deixa para cuidar desse problema só no fim do ano, pode não haver mais tempo de recuperação.

Para evitar sustos:



· Converse com seu filho e com os professores sobre os motivos que levaram ao mau desempenho. Muitas vezes ele pode ter perdido aulas importantes, não ter compreendido algum conceito ou não ter tido coragem de fazer perguntas na sala de aula para não se expor diante dos colegas.

· Não use sua falta de tempo como desculpa para deixar o problema para o final do ano. Você não tem obrigação de ensinar os conteúdos que ele não entendeu, mas deve demonstrar, por meio de uma conversa franca, como é importante aprender.

· Analise com cuidado o material escolar do seu filho. Ele é um excelente termômetro do que está acontecendo na escola. Depois fale com a coordenadora pedagógica e com a professora sobre os problemas dele.

· Negocie a diminuição dos momentos de lazer e o aumento dos dedicados aos estudos no segundo semestre. Conte que isso é necessário para que no ele se saia melhor.

Texto produzido especialmente para AnaMaria pela redação de Nova Escola, uma publicação da Fundação Victor Civita.