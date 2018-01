Um dos momentos mais especiais de toda festa de casamento, a primeira dança dos noivos é sempre cheia de significados. Ela não só expressa fisicamente o romantismo e a cumplicidade entre o novo casal, mas também tradicionalmente abre a pista de dança, dando início à diversão da festa.

É interessante que a escolha do casal seja por uma música com algum significado especial. Pode ser a música que ouviram quando se conheceram, uma música que marcou a história do namoro ou apenas uma canção que tenha uma letra significativa para ambos.

O essencial é que a personalidade dos noivos paute a escolha da música. É importante dizer também que a canção não precisa, necessariamente, ser lenta para que a dança seja emocionante.

Para ajudar os casais indecisos, o maestro Renato Misiuk, idealizador do conceituado Allegro Coral e Orquestra, listou opções de músicas para a trilha da primeira dança do casal. À frente do Allegro, ele já embalou cerimônias badaladas, entre elas os casamentos da apresentadora Luciana Gimenez com Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!, de Tiago Leifert e Daiana Garbin, e o de Joesley Batista, da JBS, e Ticiana Villas Boas.

“Tradicionalmente nas décadas passadas tocava-se uma valsa, quase sempre do compositor Strauss. Atualmente, no entanto, a primeira dança do casal na festa de casamento tem se modernizado muito”, conta Renato. Confira a seleção do maestro:

Para quem prefere canções contemporâneas:

Everything, de Michael Blublé

The Way You Look Tonight, versão de Rod Stewart

Think Out Loud, de Ed Sheeran

Photograph, de Ed Sheeran

Para casais clássicos:

Valsa das flores

O Danúbio Azul

Valsa da Cinderela

O Morcego