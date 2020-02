Da moda para casa: Adriana Barra faz parceria com a Arno e Rochedo

Cores clássicas e estampas florais estampam os eletrodomésticos da marca

Foto: Divulgação

Existem alguns produtos que não podem faltar na cozinha, como batedeira, panelas e liquidificador, mas isso não significa que eles não possam ter um charme a mais! É o que demonstra a nova linha de eletrodoportáteis da Arno&Rochedo, assinada pela estilista Adriana Barra. No total, são cinco peças com as renomadas estampas florais: a batedeira Elipse, o liquidificador Clic’Lav, a máquina de café Dolce Gusto Piccolo, o ferro a vapor Ultragliss e o jogo de panelas Rochedo.

Para criar a coleção, que une a beleza e qualidade de objetos clássicos da marca , a estilista diz ter se inspirado na artista mexicana Frida Kahlo, que adorava cozinhar para o Dia dos Mortos (Dia de Los Muertos), marcado pelos desenhos coloridos. “Frida tinha uma bela cozinha e até um livro de receitas com tais delícias que fazia neste período e em festas que dava em sua casa. Traduzi esse conceito de mulher com personalidade e essência para a estampa. Cozinhar significa depositar seus maiores agradecimentos em ingredientes para seus amigos”, conta Adriana.

Aliando a tendência das passarelas com a presença marcante da arte, você pode ter em sua casa eletrodomésticos que ficam lindos expostos para as visitas!

1. Batedeira Elipse por Adriana Barra, Arno, R$ 399,99*

2. Liquidificador Clic’Lave por Adriana Barra, Arno, R$ 299,99*

3. Ferro de passar a vapor Ultragliss por Adriana Barra, Arno, R$ 179,99*

4. Nescafé Dolce Gusto Piccolo por Adriana Barra, Arno, R$ 399,99*

5. Conjunto de panelas por Adriana Barra, Rochedo, R$ 249,99*

No site da Arno, você encontra lojas que vendem a nova coleção.

*Preços pesquisados em Outubro/2013