Crianças agressivas: como lidar com elas

Educação apropriada fará com que

seu filho se torne um adulto pacífico

Seu filho grita, xinga, quebra objetos e, às vezes, não tem o menor controle sobre si mesmo? Se ele anda agressivo e rebelde, é necessário colocar um freio. Lídia Weber, psicóloga da Universidade Federal do Paraná e autora do livro Eduque com Carinho (ed. Juruá), sugere algumas lições infalíveis para evitar comportamentos agressivos e controlar as crianças quando elas explodem. Veja alguns exemplos a seguir.

Para evitar que seu filho se torne violento

1. Seja carinhosa e participativa

O afeto constrói a confiança entre pais e filhos. Dê colo, beijos, abrace-os. O toque é fundamental, assim como o apoio emocional. Esteja por dentro das tarefas da escola e conheça os amigos deles.

2. Defina regras e limites

Faça isso junto com seus filhos. Determine tarefas e horários, e faça com que sejam cumpridos à risca.

3. Alerte sobre as consequências

Observe e valorize os comportamentos corretos, e deixe claro o que pode acontecer quando as regras estabelecidas são quebradas.

4. Imponha respeito

Com as regras já definidas, respeite sempre o combinado, independentemente do seu estado de humor. As regras só podem ser mudadas diante de algum fato novo e importante – e ele deve ficar bem claro para a criança.

5. Mantenha o seu autocontrole

Às vezes você se descontrola, e isso é normal. Mas evite ao máximo gritar, xingar e bater.

6. Demonstre o afeto pelo seu marido

Um dos melhores exemplos para dar aos filhos é a própria relação que você vive com o pai deles. Se for brigar com seu marido, faça isso sempre longe dos filhos.

7. Ame seus filhos pelo que eles são

Os filhos não vêm ao mundo para preencher nossas expectativas, certo?