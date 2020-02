Criamos uma Disneylândia para passarinhos

Eu, meu namorado Antônio Marcos

e a nossa finada periquita Moa, no

parquinho que construímos pra ela

Foto: Arquivo Pessoal

Eu já estava morando fazia dois anos sozinha, longe dos meus pais, quando descobri uma nova paixão: pássaros de estimação. Ganhei de presente uma periquita australiana que batizei de Moa, e logo me apeguei à bichinha. Ela era minha companheira das horas de solidão: quando chegava da faculdade, gastava bastante tempo arrumando a gaiola, preparando papinha…

Tive a ideia de criar um parquinho pra minha periquita. Ela ficava o dia inteiro sozinha em casa e já estava ficando muito estressada. Peguei uma gaiola velha e coloquei acessórios pra ela brincar: argolinhas, escadinhas… Ela gostou muito, passou a se divertir à beça. Empolgada, resolvi aperfeiçoar a invenção. Sou arquiteta e desenhei um playground completo pra ela, que nem esses para crianças que existem nas praças.

Foi nessa época, por volta de 2004, que eu conheci o Antônio, meu atual namorado. Ele passou a infância no sítio e adora pássaros. Enfim, foi um encontro e tanto! Ele gostou muito da minha invenção e abraçou a ideia. Colocamos as fotos do nosso playground no Orkut, criamos um site (www.playpets.no.comunidades.net) e começamos a receber encomendas de todo o Brasil. Foi assim que nossa paixão por pássaros virou um bom negócio.

Já criamos 25 tipos diferentes de playgrounds pra aves de todos os tamanhos e espécies. Gastamos em média R$ 30 pra produzir cada um deles e vendemos por cerca de R$ 100. Faturo uns R$ 700 em meses bons. A madeira que a gente usa é cheirosinha, e o produto vem até com manual de instruções completo que eu produzi. Infelizmente a nossa periquita Moa morreu. Mas ainda este ano vamos comprar mais duas calopsitas, pra deixar o ambiente de casa ainda mais alegre!