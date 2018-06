Você sabe o que é um corsage? Ainda que o nome cause certo estranhamento, você com certeza já viu esse acessório, ao menos no cinema. Este é o nome dado ao minibuquê de flores – naturais ou não – que as mulheres usam nos pulsos ou no cabelo.

O acessório se popularizou pelo mundo através das produções de Hollywood. Muitos filmes mostram a tradição americana que determina que os rapazes devem presentear suas acompanhantes do baile de formatura com um corsage.

A origem deste adorno, no entanto, é europeia. Na idade média as noivas utilizavam enfeites de flores naturais com o objetivo de afastar os maus espíritos e também de perfumar-se com o odor das flores. Copiado pelos americanos, o costume passou a ser uma maneira de padronizar as madrinhas e diferenciá-las dos demais convidados.

O acessório traz ao visual das madrinhas um toque extra de delicadeza e romantismo. É também uma maneira de homenagear as amigas e agradecer por participarem deste momento tão especial na vida dos noivos.

Se a noiva deseja aderir à tendência, é importante expor a ideia às amigas. Isto porque elas devem planejar o look do grande dia incluindo o acessório e, portanto, evitando vestir outras peças que poluam demais o visual.

Outro cuidado importante a ser tomado é a escolha dos materiais. A peça deve ser confortável, feita com materiais que não causem irritação na pele ou que solte pigmentos.

Para as cerimônias em locais fechados, o ideal é que as flores do corsage sejam menores e mais delicadas. Cerimônias ao ar livre pedem adornos mais exuberantes.