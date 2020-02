Contos de fadas: lições para ensinar aos filhos

Se você nunca leu um conto de fadas para o seu filho, está perdendo uma grande chance de transmitir mensagens valiosas para o resto da vida dele. É que, além de estimular a imaginação, esse tipo de história ensina bons valores dando exemplos práticos e fáceis de entender, como dizer sempre a verdade, obedecer aos mais velhos e ajudar o próximo. Depois da leitura, converse um pouquinho! Pergunte à criança o que ela aprendeu. Selecionamos quatro histórias clássicas e pedimos à psicóloga Marisa de Abreu explicar os ensinamentos que cada uma pode trazer para o momento de vida do seu filho.

Solitário, o velho Gepeto resolve fazer para si um boneco de madeira. Pinóquio ganha vida graças a uma fada, e tem como voz da consciência um grilo falante. Só que seu nariz cresce a cada mentira que ele conta e a cada uma que apronta. Pinóquio foge da escola e ganha orelhas de burro. Após se arrepender, ele vira um menino de verdade.

Palavra da psicóloga:

“As crianças não têm noção das consequências de seus atos. Educar significa mostrar que cada atitude tem um resultado, e nem sempre ele é positivo.”

Moral da história:

· Mentira tem perna curta.

· É sempre melhor obedecer aos pais.

· Arrepender-se de um erro traz recompensas positivas.

2. Chapeuzinho Vermelho

A pedido da mãe, a menina atravessa a floresta para levar doces à avó doente. No caminho, ouve os conselhos de um lobo que mostra um atalho mais longo. Antes de Chapeuzinho chegar à casa da avó, o lobo se disfarça de velhinha, engana a menina e “almoça” as duas. Graças a um caçador, elas são resgatadas da barriga do lobo.

Palavra da psicóloga:

“Chapeuzinho deu ouvidos a alguém que desconhecia e acabou numa armadilha. É preciso conversar sobre esse risco desde cedo com as crianças.”

Moral da história:

· Não se deixe enganar pelas aparências.

· Jamais dê ouvidos a qualquer estranho.

3. Branca de Neve

A rainha má se desespera ao ouvir do espelho mágico que a mais bela do reino é Branca de Neve e decide matá-la. Salva na floresta por um caçador, ela é acolhida pelos anões, mas a rainha não desiste – e a enfeitiça com uma maçã envenenada. Ela desperta ao ser beijada por um príncipe.

Palavra da psicóloga:

“A forma mais primitiva de defesa é a vingança. Mas alimentar esse sentimento só faz mal à pessoa e nada resolve. A história também mostra como o amor e a compaixão dos anões salvaram Branca de Neve.”

Moral da história:

· Cuidado com a inveja e o excesso de vaidade.

· Ajude o próximo.

· Não deseje a vingança.

4. A Bela Adormecida

Os pais da princesa Aurora se esqueceram de convidar uma fada para o batizado da menina. Cheia de raiva, ela lança uma maldição: ao completar 16 anos, Aurora fura o dedo numa roca e cai num sono profundo. Depois de atravessar uma floresta cheia de perigos, um príncipe resgata a moça e, com um beijo, a desperta.

Palavra da psicóloga:

“Crianças não gostam de esperar. Quantas vezes seu filho pergunta se o bolo está pronto, minutos depois de você colocá-lo no forno? A espera e a luta do príncipe ajudam a entender que ter paciência é necessário.”

Moral da história:

· Tudo tem seu tempo.

· Superar obstáculos faz a pessoa crescer.