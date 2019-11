Conforto, segurança, espaço: o que você procura em um carro?

Não é novidade para ninguém que o estereótipo de que mulheres não entendem sobre carros está longe da realidade, né?

Inclusive, cada vez mais, são elas as responsáveis pela escolha do veículo ideal para a família: segundo a Pesquisa Segmento Automotivo, realizada em 2018 por QUATRO RODAS, sete entre cada dez mulheres têm papel decisivo na compra de um carro para a casa.

O estudo trouxe também conclusões em relação à preferência das mulheres no mundo automotivo. Os SUVs estão no topo da lista: 32% das entrevistadas acreditam que é o modelo que mais combina com elas. Além disso, os esportivos-utilitários representam o maior desejo de quem está querendo comprar ou trocar o carro.

As mulheres não estão sozinhas nessa: os números da pesquisa estão de acordo com a preferência nacional pelo modelo. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), um em cada quatro carros vendidos no Brasil é SUV.

São números que, claro, animam as montadoras. Com tantas alternativas no mercado, a pergunta a ser respondida é: como escolher a melhor opção?

O que o carro representa para você?

A compra de um veículo passa por todo um processo de decisão racional: qual será o principal uso? Quantas pessoas devem caber? Quanto pretendo gastar com manutenção, combustível, seguro…?

Outro aspecto importante é considerar também quais são suas expectativas em relação ao carro. Qual o papel que ele vai ter na sua vida? Qual a melhor forma de um automóvel facilitar o seu dia a dia?

Robustez, segurança e conforto são as características que representam o segmento de SUVs para mulheres

Ainda de acordo com os achados da Pesquisa Segmento Automotivo, 23% das entrevistadas consideram que SUVs representam robustez e segurança. Entre os modelos de carro apresentados no levantamento, os esportivos-utilitários são os únicos que têm essas características em primeiro lugar no ranking de associações. O conforto vem em segundo lugar.

“O segmento que mais cresce na indústria automotiva é o de SUVs compactos”, comenta Patricia Morales, gerente de marketing da Hyundai.

“A Hyundai, valorizando o segmento e o potencial de influência feminina no mercado, conta com executivas acompanhando as tendências e ações do mercado”, completa Patricia. A montadora coreana lançou recentemente a versão 2020 do Creta, o SUV compacto mais vendido para o consumidor final no país. Com design externo renovado, o modelo traz a combinação entre robustez e conforto procurada por quem está de olho em um veículo novo.

“O tamanho remete a uma sensação de conforto, ao mesmo tempo que o espaço combina com o estilo de vida moderno, que busca conciliar necessidades pessoais e da família”, afirma Lorena França, supervisora de product planning da Hyundai. “Por ser um carro mais robusto e alto, ele dá a percepção de maior segurança, mas sem ser tão grande e difícil de manobrar.”

O conforto é garantido com itens como direção elétrica, bancos ventilados, amplo espaço interno – o Creta acomoda até cinco ocupantes – e um dos maiores porta-malas do mercado, ideal para comportar tudo o que for preciso para sua rotina.

O Creta conta com sistema multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto

Central multimídia com TV digital, botões de comando localizados no volante, carregadores sem fio para celular e a Hyundai Key Band completam o pacote. A Hyundai Key Band é uma pulseira que funciona como chave inteligente: por meio de sensores de presença, o carro reconhece a proximidade da dona, destravando as portas automaticamente. A pulseira ainda pode se conectar com o seu smartphone.

Do lado da segurança, que também é uma característica fundamental para as motoristas em busca de um SUV, o Creta conta com câmera de ré, sensor de estacionamento, hill assist (sistema que evita que o carro desça quando se dá a partida em ladeiras) e seis airbags.

E você, o que espera do seu próximo carro?