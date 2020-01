Confira as atrações, trios e horários da 23ª Parada do Orgulho LGBT de SP

Chegou! A 23ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo vai acontecer neste domingo (23) na Avenida Paulista. A parada do Brasil é considerada a maior do mundo e deve atrair este ano 3 milhões de pessoas para essa grande festa, incluindo público nacional e internacional.

Todo ano o evento define um tema para aquele desfile. Em 2019, o escolhido foi “50 anos de Stonewall: nossas conquistas, nosso orgulho de ser LGBT+“. O tema promove uma reflexão sobre a Revolta de Stonewall, um conflito nos Estados Unidos entre policiais e LGBTs que marcou a história o movimento.

A organização do evento explica por meio de um comunicado que o Stonewall foi definido como tema pois é necessário relembrar o passado dos LGBTs e ter orgulho dos avanços que a comunidade conquistou até hoje. “Orgulho é, portanto, algo que devemos exercitar para que todas e todos sejam livres do preconceito, da perseguição e das restrições impostas. […] Ainda há muito avanços por quais lutar, mas é necessário comemorarmos nossas vitórias”.

A Parada de 2019 conta com diversas atrações muito bacanas – algumas até surpresas. Subirão nos 19 trios elétricos artistas como IZA, Gloria Groove, Luísa Sonza, Lexa, Aretuza Lovi e Melanie C, integrante do grupo ‘Spice Girls‘.

Concentração

A concentração está marcada às 10h e o início da passeata às 12h com a saída do primeiro trio elétrico.

Qual o trajeto da Parada?

Os 19 trios vão desfilar entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. O último trio chega à Consolação às 18h.

Qual a ordem dos trios?

1- Abertura – ONG APOGLBT SP

2- Famílias – ONG APOGLBT SP

3- Centro de Cidadania – Casa Florescer – Prefeitura SP

4- Assembleia Latinoamericana de Cidades Arco-íris – Prefeitura SP

5- Transcidadania – Prefeitura SP

6- Secretaria Municipal de Direitos Humanos – Prefeitura SP

8- Saúde – AHF – ONG APOGLBT SP

9- Museu da Diversidade Sexual – ONG APOGLBT SP

10- Trio de Lésbicas/Juventude – ONG APOGLBT SP

11- Trio de Gays – ONG APOGLBT SP

12- Trio de Trans – ONG APOGLBT SP

13- Trio Amstel – Patrocinador

14- Trio Avon – Co-Patrocinador

15- Trio Uber I – Patrocinador

16- Trio Uber II – Patrocinador

17- Trio Burguer King I – Patrocinador Master

18- Trio Burguer King II – Patrocinador Master

19- Trio de Encerramento – ONG APOGLBT SP

Encerramento

Após os trios, a marcha continua descendo a Rua da Consolação e termina no Vale no Anhangabaú por volta das 19h.

Bloqueio da Av. Paulista

A Avenida Paulista terá seu acesso bloqueado para os carros a partir do domingo (23/6), às 8h, e só será liberada após a limpeza da via urbana – também no domingo. A Rua da Consolação estará inacessível para os veículos entre 12h e 19h.

Qual a melhor forma de chegar à Parada?

O evento é realizado na Avenida Paulista, local que possui três estações de metrô. Então, o meio mais aconselhável é usar este transporte público.

O primeiro carro sai do MASP, cuja estação mais próxima é a Trianon-MASP. Se você quiser conferir a primeira leva, use esta estação. Agora, se você preferir curtir os trios mais do fim, o melhor é descer na estação Brigadeiro, ou ainda na Paraíso. Lembrando que essas três estações são da linha 2-Verde do metrô.

Se você chegará depois da concentração, você pode usar a estação Consolação (da linha 2-Verde), ou a estação Paulista (da linha 4-Amarela). No fim da Parada, caso você siga todo o trajeto, as estações República e Anhangabaú estarão dispostas para o seu trajeto de retorno.