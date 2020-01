Neste domingo (28) vai ao ar o terceiro episódio da oitava (e última) temporada de ‘Game of Thrones‘. E olha, muita coisa está em jogo!

Finalmente veremos o confronto entre os Caminhantes Brancos e os guerreiros de Winterfell! É um momento muito aguardado pelos fãs da série e este episódio promete ser um dos pontos altos da temporada.

Como assistir na TV a cabo

Quem quiser conferir os acontecimentos eletrizantes deve sintonizar a TV na HBO ou nas suas derivadas (como HBO 2, HBO Plus e HBO Signature). A série é transmitida todo domingo, às 22h, horário de Brasília. O canal fechado está disponível nestes seguintes números, de acordo com o seu provedor de TV:

Claro TV: 171 e 671 (HD)

NET: 171 e 672 (HD)

Oi TV: 50 (HD)

Sky: 20 e 521 (HD)

Vivo: 81 e 381 (HD)

Como assistir online (de maneira paga ou gratuitamente)

Com o HBO GO, plataforma da streaming do canal, você pode assistir a este e aos episódios anteriores quando quiser. Todo domingo, às 22h, os novos episódios de “Game of Thrones” são liberados. Depois do lançamento, dá para a acessar os episódios a qualquer momento.

Diferentemente da TV, se você acessar o HBO GO no domingo às 22h40, por exemplo, não irá perder a primeira metade do episódio. Basta dar o play normalmente e ver o conteúdo na íntegra.

Como outros serviços de streaming, o HBO GO pode ser acessado por computador, tablet, celular ou em Smart TVs. Mas há um detalhe: somente pelo celular ou tablet – com sistemas Android ou iOS – você tem acesso ao teste grátis de sete dias. Assim, para assistir gratuitamente em uma tela maior, você precisa ter Chromecast ou Apple TV.

Após o tempo de gratuidade acabar, o plano mensal passa a custar R$ 34,90. Também há a opção de assinar o plano anual, cujo preço é de R$ 339,90. Os preços são os mesmo para quem quer ter o streaming no computador ou na Smart TV.

Brienne, personagem de Gwendoline Christie, em ‘Game of Thrones’. Brienne, personagem de Gwendoline Christie, em ‘Game of Thrones’.

Talvez você precise de um pouco de paciência para acessar o HBO GO

Quer assistir a “Game of Thrones” pela HBO GO no momento em que o episódio é liberado? Você pode encontrar dificuldades tanto para acessar a página inicial da plataforma de streaming quanto para dar play no episódio. Mas, calma, basta ter um pouco de paciência.

Se isso acontecer com você, recomendamos duas coisas. A primeira é: fique longe do Twitter, onde o spoiler corre solto. A segunda é: espere meia hora e depois acesse o conteúdo. As chances de o carregamento fluir normalmente são bem maiores e você poderá curtir “Game of Thrones” bem plena em casa.