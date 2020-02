Como usar o gelo nos cuidados da casa

O gelo ajuda a remover manchas e tirar chiclete da roupa

Foto: Getty Images

As coisas mais simples, muitas vezes nos surpreendem com utilidades que a gente nem imagina. É o caso do gelo. Quem diria que meros cubinhos de água congelada podem, por exemplo, salvar o sofá de uma mancha de chocolate? Conheça todo o poder dessas pedrinhas.

Regador inusitado

Você resolveu viajar no fim de semana e o calor está de rachar. Para deixar suas plantas hidratadas, coloque várias pedras de gelo dentro de uma caixa de isopor pequena com furinhos embaixo e posicione-a na terra dos vasos. O gelo derreterá aos poucos, regando as raízes.

Bye, bye, chiclete

Quando a goma de mascar gruda na roupa é um deus nos acuda! Mas, calma, pois dá para retirar a meleca com um simples cubo de gelo. Esfregue-o pelo avesso do tecido e veja que o chiclete vai endurecendo (por causa da baixa temperatura) e se soltando aos poucos. Se preciso, use uma faca para completar a retirada – só tome cuidado para não danificar a roupa.

Geladeira de emergência

Você está dando uma festa em casa e o refrigerador ficou lotado, sem espaço para as bebidas… Não se desespere: improvise uma geladeira no tanque de lavar roupas. Encha-o de gelo e coloque cervejas, sucos e refrigerantes no meio dos cubinhos. Para conservar o gelo por mais tempo, acrescente um quilo ou dois de sal. O tempero faz as pedrinhas derreterem mais devagar.

Opção para calafetar

Depois de vedar o dreno da pia ou do box com silicone, aproveite enquanto o material ainda está mole para moldá-lo com uma pedra de gelo. Uma borda limpa e regular se formará no local, o que vai prevenir qualquer furinho ou abertura no silicone.

Tira-manchas

O café, o chocolate ou o vinho acabaram de cair na sua roupa ou no sofá. Corra até a geladeira e pegue cubos de gelo. O segredo é esfregá-los na mancha bem devagar e ir secando o excesso de umidade com uma toalha. A baixa temperatura desfaz o sinal escuro aos poucos, sem alterar a textura do tecido nem deixar marcas, o que pode acontecer se você passar um pano ou usar água quente.