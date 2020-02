Como trocar a tomada e o interruptor

Antes de mexer em qualquer fiação elétrica, lembre-se de desligar a chave geral

Foto: Getty Images

Antes de trocar tomadas e interruptores, veja se eles não estão com mau contato. Desligue a chave geral da casa, desconecte os fios e acople-os de novo. Religue a energia e faça um teste.

Material

. Chave Philips

. Chaves de fenda de diversos tamanhos

. Interruptor ou tomada nova

Passo a passo

1. Como deve ser feito em todos os serviços elétricos, desligue a chave geral

de energia.



2. Abra os parafusos do espelho do interruptor, usando a chave Philips.

Retire-o com cuidado para não descascar nem riscar a pintura da parede.



3. Solte os dois parafusos de dentro da peça com o auxílio de uma chave

de fenda. Puxe o interruptor para fora do buraco da parede e gire-o para

alcançar os fios.



4. Com uma chave de fenda, solte toda a fiação acoplada na parte preta

do interruptor.



5. Ainda com a chave de fenda, prenda os mesmos fios na parte escura

do novo interruptor.

6. Parafuse a parte interna da tomada com a chave de fenda e a externa

com a chave Philips.



Nada de tomar choques

Segundo o arquiteto Gustavo Curcio, é preciso se cuidar para não tomar um choque ao mexer na rede elétrica. “Antes de tudo, desligue a chave geral. Ela costuma ficar no quadro de força, na entrada da casa”, recomenda. Ainda não se sente segura? Compre um teste de voltagem. É um aparelhinho que checa se a energia está mesmo desligada e mostra se a voltagem da tomada é de 110 ou 220 W. Você o encontra em lojas de material de construção.



Outras medidas importantes de segurança

. Nunca mexa na rede elétrica se estiver com o corpo molhado.

. Não trabalhe descalça. Use tênis ou sandálias com sola de borracha.

Consultoria: Gustavo Curcio