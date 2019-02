Como ter uma relação de respeito com o bichinho de estimação

Sobretudo, dê muito amor e atenção ao seu bichinho de estimação

Foto: Getty Images

Para que seu amigão se sinta querido e bem-cuidado, você tem que exercer a posse responsável. Fique atenta a seus deveres

· Nunca deixe o animal sair à rua sozinho. Mesmo assim, mantenha-o com coleira e plaqueta de identificação com seu número de telefone. Isso aumenta as chances de resgatá-lo caso ele escape e se perca.

· Leve-o sempre para passear e, nessas saídas, use sacos plásticos para recolher os dejetos.

· Zele pela saúde física e emocional do bicho como se ele fosse um membro da família.

· Forneça alimentação adequada, respeite as datas das vacinas e leve-o ao veterinário.

· Reserve para o seu bichinho um lugar agradável, evite deixá-lo só por muitas horas e, sobretudo, dê muito amor e atenção.

· Eduque o animal, se necessário, por meio de adestramento, mas procure respeitar suas características naturais. “Antes de repreendê-lo pelos latidos em excesso, investigue as causas, porque em geral são indício de que o cão está estressado ou se sentindo sozinho”, explica Alexandre Rossi, especialista em comportamento animal.

· Caso não queira filhotes, castre o cão a partir dos 3 meses. Isso contribui para evitar a superpopulação de animais nas ruas – principal causa de doenças, acidentes e maus-tratos.