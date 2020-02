Como ter uma família feliz

É preciso muito bom senso e jogo de cintura para ter uma família harmonioza

Não é fácil lidar com as questões de uma grande família. Mas é perfeitamente possível achar o equilíbrio. ”Devemos aprender a escutar o outro. Quanto mais pessoas convivem na mesma casa, maior a possibilidade de conflitos. E conversar é a melhor maneira de resolvê-los”, explica a terapeuta familiar Elizabeth Polity, diretora da Associação Paulista de Terapia Familiar. Veja a seguir 13 dicas para solucionar as saias-justas de uma grande família.

1. Meus filhos e meu marido dizem que sou mandona

Pode ser que você seja controladora, mas também pode ser que eles forcem você a se comportar assim. Talvez você esteja apenas cobrando o cumprimento de algumas regras, e sua família a acuse injustamente. Descubra se é isso que está acontecendo. Se for, deixe claro que, para você mudar, é necessário que eles mudem também.

2. Tenho ciúme das namoradas do meu filho

Esse incômodo tem uma razão: de repente, a mãe percebe que terá de dividir o filho com outra mulher. Mas não se culpe tanto. Assim como Nenê, muitas mães têm esse sentimento quando os filhos começam a namorar. Seja receptiva, mas não invada a intimidade do seu filho. Coloque-se no papel de ouvinte para ajudar o jovem. E saiba que você sempre terá um lugar muito especial no coração dele.

3. Meu genro vive pedindo dinheiro emprestado

Para deixar de ser o alvo do pidão, basta aprender a dizer não. A sinceridade é o melhor caminho para dar um basta nessa situação constrangedora. Você deve colocar limites sendo objetiva, sem se exaltar. E não vale desqualificar seu genro, acusando-o de ser folgado. Tente mostrar que é papel dele sustentar a nova família.

4. Meu genro e minha filha estão desempregados

Nesse caso, sua atitude vai depender de como o casal quer ser ajudado. Você pode contribuir pagando algumas despesas ou recebendo-os em casa por um tempo. Pode ainda ajudá-los a encontrar um novo emprego, ficando atenta a oportunidades ou conversando com amigos que possam indicar alguma vaga. Não os recrimine.

5. Meu filhinho vai ser papai

Regra número 1: nada de acusações – nem contra seu filho, nem contra a garota. Não fique dizendo que ela deu o golpe da barriga. Não importa a situação em que ocorreu a gravidez: seu filho é tão responsável quanto ela. Incentive-o a assumir essa responsabilidade, arrumar um emprego e contribuir com as despesas do bebê. Mas não o force a se casar apenas pela gravidez.

6. Meu filho não toma rumo

Para a psicopedagoga Yara Prates, os filhos devem aprender, desde a infância, a ter responsabilidade com a própria vida. Num caso como o do Tuco, corte mordomias e imponha regras de adulto. Se seu filho não quer estudar, ele deve procurar um emprego.

7. Minha filha casou, mas não saiu de casa

Se essa situação incomoda você, está na hora de ter uma conversa com ela. ”Ela vai ficar chateada, sim. Mas é melhor resolver esse problema antes que você se sinta desrespeitada em sua própria casa”, alerta a terapeura Renata Lommez. Deixe claro que sua casa estará sempre aberta, mas que todo casal precisa de privacidade.

8. Minha filha diz que eu controlo a educação do meu neto

Será que você, assim como Nenê, merece um puxão de orelha? Procure não interferir na criação do seu neto. Ser mais experiente não é desculpa para ter o controle. Confie na sua filha e nos ensinamentos que você passou a ela.

9. Meus vizinhos são intrometidos

Você sempre quer agradar seus vizinhos e ser vista como uma pessoa receptiva? Então, esse entra-e-sai na sua casa pode ser culpa sua. Seja honesta e chame a vizinha para uma conversa. Explique, com carinho, que você precisa de mais privacidade. Se ela for sua amiga, vai entender.

10. Não tenho espaço na minha própria casa

A privacidade diminui conforme os filhos crescem. Se você mora com outros parentes, a situação pode ser ainda mais delicada. Aprenda a pôr limites. Que tal estabelecer que o seu quarto é um território proibido? Deixe claro que quando você estiver lá dentro, com a porta fechada, é porque quer ficar completamente sozinha.

11. Meu marido diz que mimo demais nossos filhos

Segundo a terapeuta Elizabeth Polity, querer agradar os filhos é normal. ”Porém, quando a mãe não respeita as regras que o pai impõe aos filhos, é melhor mudar de atitude. Nesses casos, além de estragar o jovem, ela ainda tira a autoridade do pai.”

12. Meu marido está sem emprego

Lidar com essa situação não é fácil, ainda mais se o salário dele for a única fonte de renda. Esse não é um momento para discutir, mas para ajudá-lo. ”É preciso encontrar uma maneira de dar força. Nenê apóia Lineu, mesmo que ache a situação estranha”, conta Marieta Severo. Ajude seu marido a encontrar um novo emprego. Ou contribua para as despesas da casa, fazendo doces ou vendendo cosméticos, por exemplo. O importante, nessa hora, é ser parceira.

13. Meu marido está frustrado porque vai se aposentar

Mostre-se companheira. É comum que ele fique deprimido e se ache inútil. Para fazê-lo se sentir importante, estimule-o a descobrir uma atividade que dê prazer. Convide-o para algum tipo de parceria com você. Pode ser desde caminhadas matinais pelo bairro até um pequeno comércio na garagem. Dê tarefas a ele: trocar lâmpadas, desentupir ralos, pintar a casa, consertar a lavadora… Uma atividade por semana, planejando todo o mês.