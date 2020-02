Como ser feliz: 8 passos para te inspirar

Compartilhe sua felicidade com os amigos.

Foto: Getty Images

1 – Relembre

Mulheres felizes relembram bons momentos. Ligam para amigas das antigas, compartilham fotos e experiências passadas. Esse tipo de atitude dá a certeza de que a vida vale mesmo a pena!



2 – Ria de si mesma

Pode reparar: pessoas felizes e bem-sucedidas, em geral, sabem rir de si mesmas. Quando tentamos esconder nossa alegria, desperdiçamos a chance de tornar não só a nossa vida, mas também a dos outros, melhor. Solte essa gargalhada!



3 – Curta o momento

Quando estiver vivendo um momento bacana, feche os olhos e aproveite o quanto puder… Isso vale para uma comida deliciosa, para o cheiro do mar, para a sensação de pisar numa grama bem verde e fresquinha…



4 – Espalhe conquistas

Falar das suas vitórias não é ser esnobe, viu? O mundo está cheio de gente que só sabe reclamar, por isso, ao cumprir uma meta, como juntar dinheiro para viajar, divida sua conquista com as pessoas queridas. Alegria contagia!



5 – Fique de bem com o espelho

Se não gosta do que vê no espelho, pense no que gostaria de mudar. “Faça o possível para ficar bem consigo mesma”, ensina a psicóloga Marisa de Abreu.



6 – Consuma felicidade

Alguns alimentos são aliados das pessoas de alto-astral! O chocolate é um bom exemplo. Ele estimula a produção de serotonina, que dá sensação de prazer e bem-estar. Coma com moderação!



7 – Olhe o lado bom das coisas

Nada saiu como o planejado? Ok. Então, liste o que aconteceu de bom. A vida, com certeza, não é feita só de tragédias. Se apegue a isso e siga em frente!



8 – Fale o que vem à mente

Não esconder o que pensa é essencial para se sentir leve. “Saber dizer ‘não’ faz toda a diferença”, diz Marisa de Abreu. Para ser alegre, é preciso abrir seus sentimentos!