Como saber se seu filho está com anemia

Abandono precoce do aleitamento materno é uma das causas da anemia

Foto: Shutterstock

Uma criança que esteja pálida, comendo mal e sentindo-se fraca pode sofrer de anemia. A pediatra Virgínia Weffort, presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, dá mais detalhes:

Principais causas

Desnutrição intrauterina (quando a mãe não se alimentou direito durante a gestação), nascimento prematuro com baixo peso, privação e abandono precoce do aleitamento materno, uso de outros tipos de leite que não a fórmula apropriada durante o primeiro ano de vida e, ao longo da infância, dieta com baixa quantidade de ferro.

As consequências

Atraso no crescimento e no desenvolvimento da criança: as menores de 2 anos podem demorar a sentar, andar e falar; a partir dessa idade, tendem a ter difi culdade de aprendizado.

Como evitar

Dar exclusivamente leite materno até os 6 meses de idade. Ao longo da vida, comer alimentos ricos em ferro:

· Proteína animal: fígado, carne vermelha, aves, peixes

· Proteína vegetal: soja, lentilha, feijão, grão de bico

· Hortaliças: verduras verde-escuras, como espinafre, agrião e rúcula