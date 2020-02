Como refrescar o bicho no verão

Coloque pedras de gelo na água e tose

os animnais de pelos longos

Foto: Getty Images

Nessa época, é normal que o bicho sinta preguiça e passe os horários mais quentes dormindo. Por isso, passeie nas horas mais frescas do dia. Os cães não transpiram – a única maneira de manter a temperatura corporal é pela respiração. Por isso, não deixe seu animal exposto ao sol ou ou em lugares sem ventilação por muito tempo.

Coloque uma pedras de gelo no bebedouro para manter a água fresca por mais tempo, e deixe o potinho sempre à sombra. Aumente a frequência dos banhos, mas cuidado com o excesso de umidade, por que causa fungos. Seque-o com secador no ar frio.