Como proteger sua casa da dengue

Piscinas de plástico devem ser lavadas

para evitar a dengue

Foto: Dreamstime

Cuidado com as poças

Em piso desnivelado, elas se tornam verdadeiros criadouros do mosquito. Seja rápida e, ao fim de cada chuva, elimine as poças com um rodo.

Com a boca para baixo

Embalagens devem estar sempre tampadas ou viradas com a entrada para baixo. Se forem grandes, proteja com uma lona impermeável (e não esqueça de eliminar as poças que se formam sobre ela).

Piscina vazia e limpa

Depois de usar piscinas de plástico, jogue fora toda a água. Mantenha-as sempre limpas, com atenção especial para as bordas e ranhuras.

De olho em telhas e calhas

A água da chuva pode ser bloqueada por galhos e folhas. Por isso, faça sempre uma limpeza, escovando toda a extensão das calhas e telhas.