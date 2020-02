Como proteger o cão no inverno

Fique atenta às alterações de comportamento do seu amigo

Foto: Dreamstime

Em época de clima seco e baixas temperaturas, os bichos sofrem mais com alergias, distúrbios respiratórios e problemas causados por carrapatos. E os cães são ainda mais suscetíveis, por causa das aglomerações. “No mês de julho, eles costumam ficar em hotelzinho ou viajar de férias com a família, e em agosto tem campanha de vacinação contra raiva”, explica Marcelo Quinzani, veterinário. Siga as dicas do especialista para seu amigo chegar saudável à primavera.

As doenças mais comuns no inverno

Conjuntivite

Causa: poluição e aumento da poeira no ambiente, que entra no olho quando o cão se coça.

Sintomas: secreção, mucosas vermelhas e intolerância à luz.

Risco: cegueira.

Prevenção: espalhar bacias de água pela casa e limpar os olhos do animal com água filtrada, de uma a duas vezes ao dia.

Tratamento: lubrificar os olhos com solução fisiológica e, no caso de infecção, aplicar colírio receitado por um veterinário

Gripe ou tosse dos Canis

Causa: inflamação contagiosa na traqueia, provocada pela bactéria Bordetella.

Sintomas: tosse seca persistente.

Risco: pneumonia.

Prevenção: evitar aglomerações e vacinar o bicho anualmente.

Tratamento: dar remédio para tosse, fazer inalação e, nos quadros mais complicados, usar antibiótico.

Doenças do Carrapato (Erlichiose e babesiose)

Causa: picada de carrapato contaminado,que vive mais tempo em praças e parques com a escassez de chuvas.

Sintomas: febre, falta de apetite, manchas e sangramentos (nariz e gengiva).

Risco: morte por anemia, hemorragia e insuficiência renal.

Prevenção: passar produto contra carrapatos a cada 21 dias nos cães que têm acesso à rua e mensalmente nos peludos que não saem de casa.

Tratamento: eliminar os carrapatos e dar antibiótico para curar a doença.