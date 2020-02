Como poupar gás

Dica: Limpar os bocais ajuda o fogão a funcionar melhor

Toda dona de casa pode adotar alguns truques para fazer o botijão durar mais. Dois exemplos simples são: manter o forno fechado enquanto estiver preparando um prato assado e cozinhar sempre com as panelas tampadas.

Outra dica é cozinhar o feijão por 10 minutos na panela de pressão, desligar o fogo e deixar a pressão agir por outros 10 minutos (não esqueça de colocar os grãos de molho previamente). Cozinhar legumes no vapor de outro alimento também é uma boa ideia. Adapte um escorredor com legumes sobre uma panela que estiver cozendo outro alimento e tampe-a. Você faz dois pratos ao mesmo tempo. E mais:

. Instale o fogão longe de correntes de ar.

. Limpe os bocais do fogão com frequência, para que a sujeira não prejudique o desempenho da chama.

. Verifique se há vazamentos na mangueira que liga o botijão ao fogão, colocando um pouco de espuma de sabão na junção entre eles. Se aparecerem bolhas de ar, é sinal de que há vazamento.

. Risque o fósforo antes de abrir o gás.

. Deixe a panela sempre centralizada na chama.

. Procure reunir toda a família ao servir as refeições para evitar ter de esquentar a comida várias vezes.

Atenção: chame um técnico para regular o fogão sempre que a chama amarelar ou sair pelas bordas do queimador.