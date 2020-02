Como pendurar quadros

Os quadros dão um charme a mais para qualquer ambiente da sua casa.

Foto: Getty Images

Para pendurar quadros na parede…

Material

. Brocas

. Buchas (de 6 a 10 mm)

. Caneta ou lápis

. Chave de fenda

. Fita métrica ou trena

. Parafuso

. Martelo

. Fita crepe

Passo a passo

1. Com fita métrica ou trena, meça a largura do quadro. Agora, tire a medida da parede em que deseja pendurar a tela, para ver se cabe.

2. Forre o chão com jornal ou um pano úmido e cole uma fita crepe no local do furo, para não estragar a pintura.

3. Faça uma marca pequena com caneta (ou lápis) por cima da fita crepe, no local do furo.

4. Encaixe a broca na furadeira e certifique-se de que ela está firme.

5. Cheque a voltagem. Se você ligar a furadeira de 110 W numa tomada de 220 W, o aparelho vai queimar.

6. Segure firme, mantenha a furadeira retinha com relação à parede e ligue.

7. Após furar, encaixe a bucha no buraco. Dê batidas leves com o martelo, para ela entrar.

8. Empurre o parafuso dentro da bucha com a chave de fenda, até que ele esteja bem fixo.

Dicas do arquiteto

. A furadeira serve para fixar objetos pesados. Para quadros menores e pequenos objetos, use martelo e prego.

. O centro do quadro deve estar a 1,40 metro do chão, para que fique na altura dos olhos.

. Se o quadro vai ficar sobre uma cama ou sofá, deixe uma distância livre de 25 cm entre a tela e o móvel.

. Centralize o quadro de acordo com o principal objeto do cômodo em que ele vai ficar. No caso da sala de jantar, por exemplo, use a mesa como referência.

. Normalmente, as furadeiras já vêm com um conjunto de brocas.

. Para estender a vida útil e evitar a oxidação, mantenha a furadeira lubrificada com óleo.

Leia antes de furar a parede

Dependendo da superfície a ser furada, você vai precisar de tipos diferentes de brocas e parafusos. Em todos os casos, cole fita crepe sobre o local que receberá a broca. Isso evitará que a superfície ao redor do furo estoure.

Madeira

Use brocas tradicionais e parafusos para madeira, com a ponta afinada, sem bucha.

Concreto

Use brocas de vídea (específicas para alvenaria) e buchas plásticas.

Azulejo

Use as mesmas brocas do concreto, mas fure devagar.

Gesso

Use brocas de vídea e buchas especiais para gesso. Fure devagar.

Consultoria: Gustavo Curcio