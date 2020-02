Como organizar a lavanderia

Dicas para você organizar melhor a sua lavanderia

Foto: Thinkstock



Uma lavanderia bem montada lhe ajuda a cuidar da roupa da sua família com mais praticidade. De quebra, você ainda consegue economizar em água e energia elétrica. Quer ver só? Antes de tudo, o kit ideal de limpeza para você ter em casa inclui:

· Baldes: tenha dois escuros, para a limpeza da casa, e dois claros, para a lavagem das roupas.

· Espanador de pó: além de alcançar os lugares mais difíceis, ele é ideal para desempoeirar livros, lustres, quadros e cortinas.

· Panos: compre alguns para o chão, os de saco para funções variadas e duas flanelas para os móveis.

· Rodos: um só serve para a parte interna da casa; e o outro para o quintal.

· Vassoura de pelo: nada de usá-la em locais engordurados ou muito sujos! Sala e quartos são boas pedidas.

· Vassoura de piaçava: essa, sim, limpa a cozinha, a área de serviço e a parte externa da casa.

· Vassoura mágica ou aspirador de pó: para deixar tapetes e carpetes novinhos em folha.



Dicas práticas de arrumação

Guarde os produtos de limpeza por tipo de utilização

· Agrupe embalagens de lavar roupa, de desengordurar cozinha, de perfumar a sala.

· Deixe potes e caixas abertos longe do alcance de crianças e animais.

· Coloque os itens utilizados com menos frequência em um armário.

Instale um cabideiro próximo à tábua de passar

· Dessa forma, as roupas não chegam ao quarto amassadas.

Tenha dois cestos de roupa

· Um para as sujas e outro para as lavadas. Assim, você divide bem as peças e ainda dá um toque decorativo à área.

Equipe o tanque com aramados

· Eles servirão para acomodar os produtos em uso e os prendedores.

Mantenha as áreas de passagem sempre livres

· Pendure rodos e vassouras (de pelo ou piaçava) em ganchos.

· Encoste armários, secadora e máquina de lavar na parede.

· Compre varais suspensos.

· Guarde a tábua de passar roupa dobrada atrás da porta.



Aproveite para economizar…

Água

· Espere juntar bastante roupa e lave tudo de uma vez.

· Deixe as peças de molho no tanque e use a mesma água para esfregar.

· Só abra a torneira na hora de enxaguar as roupas ensaboadas.

Energia elétrica

· Tire proveito da capacidade máxima da secadora e da lavadora.

· Utilize as dosagens corretas de sabão em pó e amaciante.

· Limpe os filtros da lavadora e do aspirador de pó.