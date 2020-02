Como montar uma hortinha caseira

Escolha um lugar com boa iluminação para cultivar suas próprias hortaliças

Foto: ShutterStock

Livre de agrotóxicos, o cultivo caseiro é fonte de alimento fresco, seguro e barato. Saiba, passo a passo, como fazer um canteiro charmoso e muito aromático. Qualquer espacinho pode se transformar em horta: pequenos vasos e jardineiras (aquelas que ficam no lado externo da janela), de até 40 cm de altura e 30 cm de diâmetro, são suficientes para cultivar ervas, temperos, hortaliças e legumes. “A única exigência é que o lugar tenha uma boa iluminação solar para favorecer a fotossíntese. A maioria das hortaliças necessita de cinco horas de luz direta por dia”, explica o engenheiro agrônomo Rafael Campagnol, de São Paulo. Outra dica para garantir uma plantação eficiente é colocar somente mudinhas iguais no mesmo local.

De acordo com a paisagista Regina Pinheiro Simões, de São Paulo, o ideal é unir plantas com necessidades semelhantes, ou seja, que precisam da mesma quantidade de luz e água; ou com texturas parecidas. “Folhas em tom verde-claro não podem ser cultivadas junto com as verde-escuras, pois elas exigem mais cuidados”, diz Regina. O tempo e a frequência da irrigação dessas plantas podem variar de acordo com as condições climáticas a que estão expostas. “Para não errar, recomendo que a horta seja regada uma vez ao dia, no início da manhã ou no fim da tarde”, ensina Regina. Em dias quentes as plantas transpiram mais e precisam de uma quantidade maior de água. “Coloque o dedo no solo: se a terra estiver úmida, não irrigue, mas, se parecer seca, regue-a o quanto antes. A necessidade de água é visível na aparência das folhas, que ficam murchas”, ressalta Rafael.

Solo fértil

Aplicar adubos orgânicos na terra, a cada 40 dias, é fundamental para ter sucesso no cultivo da horta. As matérias de origem orgânica podem ser feitas por húmus de minhoca, esterco de boi e torta de mamona (um fertilizante vendido em estabelecimentos especializados) ou por restos de comida e vegetais, desde que eles passem primeiro por uma compostagem. Para isso, reserve um recipiente onde serão depositadas as cascas dos alimentos e mantenha-o na sombra, sempre. Como o composto demora aproximadamente quatro meses para ficar pronto, comece a prepará-lo antes mesmo do próprio canteiro. Fique atenta ao surgimento de pragas ou doenças. Para evitar os bichinhos, proteja a compostagem com produtos naturais, não prejudiciais à saúde, como óleo de nim ou uma solução à base de sabão ou fumo.

Plantio ideal

Para todas as sementes se desenvolverem da melhor forma possível, plante-as em um lugar com tamanho e luminosidade adequados.

Vaso certo

Os baixinhos, de até 10 cm de altura, são para plantas folhosas de pequena estatura, como alface, rúcula, almeirão, couve, coentro, hortelã, manjericão, salsinha, cebolinha e orégano. Os médios – de 30 a 40 cm de altura – são perfeitos para o cultivo de hortaliças de frutos (tomate, pepino, berinjela e pimentão) e também de alecrim, pimenta, nabo e rabanete. Essas espécies podem permanecer produtivas por mais de seis meses. Os vasos grandes, acima de 40 cm de altura, servem para cenoura, beterraba, couve-flor, brócolis e cebola, que precisam de maior profundidade por causa da raiz.

Luminosidade

Alface, orégano, rabanete, salsinha, cebolinha, sálvia, tomate e cenoura necessitam de mais de cinco horas de sol por dia. Acerola, alecrim, manjericão, rúcula, pitanga e jabuticaba devem ficar quatro horas diárias sob a luz.



Siga estas etapas para montar a sua própria hortinha – depois saboreie os frutos!

1. No vaso indicado para a sua plantação, coloque uma camada de argila expandida ou de pedras cobrindo o fundo – para drenar.

2. Adicione areia grossa, que facilita o escoamento e previne possíveis doenças nas raízes das plantas.

3. Ponha uma camada de terra com adubo (que você pode comprar pronto). No caso de ervas e temperos, acrescente um pouco de areia.

4. Plante a muda e distribua mais uma pequena quantidade de terra adubada por cima para cobrir a raiz.

5. Regue e cubra a terra com folhas secas ou uma porção de pedrinhas para manter a umidade do solo.