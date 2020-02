Como limpar garrafa térmica

Café mais quentinho

Truques: aqueça a garrafa com água quente

Foto: Reprodução/ Ana Maria

Depois de deixar sua garrafa bem limpinha, conheça o segredo para deixar o seu cafezinho quente por mais tempo.

Antes de despejar o café na garrafa, aqueça a parte interna com água bem quente. Aguarde alguns minutos e despeje o líquido na pia. Só então passe o café para dentro da garrafa.

Garrafa sempre nova

Mais truques: sabão só na parte de fora da garrafa!

Foto: Reprodução/ Ana Maria

Para deixar sua garrafa limpinha, aposte numa boa lavagem. Na parte externa, é fácil: use esponja com detergente neutro.

O segredo para deixá-la com cara de nova é a lavagem interna. Para isso, não use sabão – isso evita o risco de tomar a bebida com gosto ruim. Lave a parte de dentro com água morna, diariamente.

Quando quiser retirar possíveis odores e resíduos, acrescente também 2 cols. (sopa) de bicarbonato de sódio para cada litro de água usada na limpeza. Deixe a solução agir durante a noite.