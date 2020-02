Como lidar com o luto das crianças

Tenha paciência: raiva, tristeza e irritação fazem parte do processo de luto infantil

Foto: Dreamstime

Quando se perde algum familiar ou amigo querido não são apenas os adultos que sofrem. As crianças também ficam muito tristes e, muitas vezes, os pais não sabem como lidar com a situação. Veja algumas dicas para saber como agir se isso acontecer com o seu filho:

Deixe o choro vir

E também não tenha vergonha de chorar na frente da criança.

Não fuja das perguntas

Os pequenos ficam mais confusos se não entendem o que aconteceu.

Diga que ele não tem culpa

Seu filho pode achar que causou a morte por não ter se comportado direito.

Dê um objeto da pessoa

Algo pequeno, de quem faleceu, ajudará a criança a lidar com a saudade.

Tenha muita paciência

Raiva, tristeza e irritação fazem parte do processo de luto infantil.