Como lidar com filhos desobedientes

Imponha regras e limites claros e exija que seu filho os respeite

Foto: Getty Images

Ele não obedece. E agora? Você não aguenta mais chamar a atenção do pequeno porque ele faz o contrário do que é pedido. A psicóloga Suzy Camacho, de São Paulo, ensina a transformá-lo numa criança segura e flexível.

Como estimular?

Sinta-se autorizada a educar. Imponha regras e limites claros e exija que seu filho os respeite. Até os 7 anos é mais fácil, mas não perca as esperanças se o seu for mais velho. É importante também criar um forte vínculo afetivo com a criança. Aproveite ao máximo cada minuto que tiver com ela para dar carinho e atenção. Não é preciso enchê-la de presentes ou mimar demais, apenas brincar. Assim, o pequeno não precisará desobedecer para chamar a sua atenção e, quando você precisar impor uma regra, ele compreenderá facilmente.

O que mais ajuda?

Criar uma rotina reduz a ansiedade e aumenta a segurança da criança. Diálogos abertos e claros também são importantes, sempre com uma linguagem adequada à faixa etária e num tom de voz firme. Ao dar ordens, olhe nos olhos da criança e diga o que ela deve fazer uma única vez. Aguarde alguns minutos e verifique se ela fez o que você pediu. Se não, acompanhe-a durante a execução do pedido, sempre com muita calma. Repita o exercício até que ela se acostume a executá-lo.Oriente as babás a agirem da mesma forma para manter uma coerência na educação.